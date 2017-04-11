Чукотка — Мурманск — Урал.

Такой маршрут предложен для вывоза топлива с Билибинской АЭС. Если взглянуть на карту, крюк получается немаленький. Но, учитывая потенциальную опасность отработанного ядерного топлива, иной путь найти сложно.

Вопрос вывоза ОЯТ из Билибина стоит на повестке дня. Атомная станция (точнее, атомная теплоэлектроцентраль) расположена в Чукотском автономном округе рядом с городом Билибино. БАЭС — единственная атомная станция, построенная в зоне вечной мерзлоты.

Она состоит из четырех одинаковых энергоблоков общей электрической мощностью 48 мегаватт, введенных в эксплуатацию в середине семидесятых. Три из них уже законсервированы. Четвертый пока действует. Образованное при эксплуатации станции ОЯТ находится в бассейне выдержки.

Отсюда до моря по прямой — около полутора сотен километров. Но преодолеть их с тяжелым и опасным грузом невозможно — кругом одни горы. Захоронить на месте тоже нельзя. Сооружать в сейсмоопасном районе штольню глубиной порядка 600 метров небезопасно. Есть и вторая проблема — вечная мерзлота. А сборки тепловыделяющие… В общем, за подобным хранилищем пришлось бы наблюдать многие десятилетия. Кому нужно такое хлопотное хозяйство?

Остается только отправить ОЯТ на большую землю. Всего должно быть вывезено 8223 отработанных тепловыделяющих сборок. Их предстоит доставить на спецкомбинат «Маяк», который находится на Южном Урале. Вот только как это сделать?

О проекте, разработанном в Петербурге, членам Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области рассказал представить ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Владимир Шлячков.

Первоначальный план, сообщил он, предполагал вывоз топлива самолетами. Но, во-первых, рядом с Билибино тяжелый транспортный самолет (тот же Ил-76, например) можно посадить только зимой. Во-вторых, вес единицы места опасного груза составит около 60 тонн. Это серьезная конструкция. У нас бортов такой грузоподъемности — по пальцам пересчитать. Даже если задействовать их все, вывоз затянулся бы на десятилетия. И это не говоря о потенциальной опасности любого летного инцидента. Но есть еще и третья проблема: подобную тяжесть не довезти по зимникам с территории АЭС до аэропорта. Многие мостовые переправы через реки выдерживают только 40 тонн нагрузки.

Отправить ОЯТ на «Маяк» по рекам тоже не получится. Они недостаточно полноводны, чтобы без опаски провести по их фарватеру довольно крупное судно, требующееся для вывоза топлива. Остается только по трассе Северного морского пути доставить топливо на причалы ФГУП «Атомфлот» в Мурманске, а отсюда уже спецэшелонами отправить по железной дороге на «Маяк».

Но и эта логистическая схема, как отметил докладчик, непроста. Сначала надо обустроить дорогу от АЭС до впадающей в Колыму реки Малый Анюй. Впрочем, расстояние не очень велико — около трех десятков километров. Затем небольшое (для большого Анюй слишком мелководен и извилист) судно на воздушной подушке должно доставить ядерное топливо в колымский порт Черский. Это еще около 450 километров. Там спецгруз примет на борт уже морское судно, которое и доставит его по Севморпути в Мурманск.

— Платформа на воздушной подушке разработана нижегородской компанией «Аэроход», — рассказал Владимир Шлячков. — Ее грузоподъемность 60-65 тонн, что нас устраивает. Приблизительно столько весит один транспортный упаковочный комплект, вмещающий 18 ОТВС и находящийся в специальном, усиленном 20-футовом контейнере.

С морским судном все сложнее. Пока есть только проект, разработанный в Крыловском научном центре, который, кстати, является одним из крупнейших мировых исследовательских центров в области военного и гражданского судостроения.

— Двухосадочное судно имеет длину 140 и ширину 16,4 метра, — поделился подробностями Владимир Шлячков. — Взяв балласт, на морском участке оно будет иметь осадку 6,2 метра. А с учетом ледового класса сможет работать на трассе Севморпути в летне-осенний период. На речном участке, сбросив балласт, сможет выйти на осадку 3,6 метра. И по Колыме дойти до порта Черский. Судно способно взять на борт 18 контейнеров с ТУК по 60 тонн. В год на АЭС могут подготовить к вывозу 72 таких контейнера. Иначе говоря, за четыре месяца летне-осеннего периода нужно сделать четыре рейса. А вывоз всего топлива займет семь лет.

Важно и то, что, в отличие от той же «Росситы» и других судов атомного технологического обслуживания, проектируемое судно будет универсальным. В свободное от вывоза ОЯТ время оно сможет возить любые народнохозяйственные грузы, приняв на борт до 283 обычных контейнеров.

Но вернемся к перспективам вывоза топлива с Билибинской АЭС. Пока, уточнил Владимир Шлячков, это только проект. ТУК для перевозки еще нет. Что касается судна, то выполнен концепт-проект. На очереди — проект судна в постройке. Для этого нужно, чтобы заинтересованные структуры выделили средства.

Заказчиком может выступить Росатом. В подобном судне, по мнению докладчика, также потенциально заинтересовано Минобороны, которое сейчас возит немало грузов на острова арктических архипелагов. Для целей северного завоза в отдаленку есть интерес к нему и у Якутии с Чукотским автономным округом.

В соответствии с этим проектом или по иной технологической схеме, но вопрос с вывозом ОЯТ с Билибинской АЭС в любом случае придется в обозримом будущем решать.

Рабочий момент совещания. Справа — Владимир Шлячков.