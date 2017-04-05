5 лет: цифры и факты.

13 апреля 2012 года губернатором Мурманской области была назначена Марина Васильевна Ковтун. Возглавляемое ей правительство отработало ровно пять лет. Дистанция достаточная, чтобы оглянуться на пройденный путь и подвести итоги.

Главным достижением прошедших лет, безусловно, является сохранение регионом социальной, политической и экономической устойчивости. Так, в прошлом году Мурманская область вошла в TOП-20 субъектов РФ с наилучшими результатами социально-экономического развития территорий за 2013-2015 годы. По многим показателям мы опережаем среднероссийские индикаторы.

Добывающая промышленность

Особую роль в обеспечении устойчивости экономики региона сыграли крупнейшие предприятия, которые успешно адаптировались к новым макроэкономическим условиям. Промышленное производство за 2012-2016 годы увеличилось в Мурманской области на 14,6 %. Для России в целом этот показатель равен 3,1 %.

Производство апатитового концентрата на предприятиях края возросло почти на 20 %, железорудного — на 5,3 %, металлургическое производство — на 18,9 %.

Введен в строй новый горно-обогатительный комбинат АО «СЗФК», запущен комплекс по переработке апатит-штаффелитовых руд в АО «Ковдорский ГОК», идет масштабная реконструкция АНОФ-3 АО «Апатит».

Рыбное хозяйство

Предприятия отрасли демонстрировали устойчивую работу:

— общий вылов — 650-700 тысяч тонн в год,

— годовой объем переработки рыбы и морепродуктов — 500-540 тысяч тонн,

— компаниями аквакультуры за 2012-2016 годы выращено 83 тысячи тонн товарной продукции.

За отчетный период меры господдержки составили:

— предприятиям аквакультуры — около 500 миллионов рублей,

— береговой рыбопереработке — 25,8 миллиона рублей.

Транспорт

В рамках проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла:

— началось строительство железнодорожной ветки на западный берег Кольского залива, сейчас на объекте работает свыше 1 тысячи человек и около 600 единиц техники, госконтракт на 41,5 миллиарда рублей должен быть выполнен в марте 2018 года,

— объем перевалки грузов вырос в 1,4 раза, достигнув в 2016 году почти 33 миллионов тонн,

— реконструированы пирс дальних линий (стоимость — 790 миллионов рублей) и здание морского вокзала (461 миллион рублей).

Автомобильные дороги:

— реконструирована восточно-объездная дорога вокруг Мурманска (стоимость работ — более 10 миллиардов рублей),

— приведено в нормативное состояние более 350 километров региональных автотрасс и около 140 километров дорог местного значения,

— ликвидирован 45-ти километровый грунтовый разрыв по автодороге «Салла»,

— привлечено на дорожную деятельность из федерального бюджета почти 700 миллионов рублей.

Малый бизнес

За период 2013-2016 годов на поддержку малого и среднего предпринимательства направлено более 190 миллионов рублей из областного бюджета и порядка 340 миллионов — из федерального. Финансовая поддержка была оказана более чем 1200 субъектам МСП.

Предоставлено:

— 304 стартовых гранта,

— 407 субсидий,

— 482 микрозайма,

— 101 поручительство.

В итоге:

— создано около 1250 новых рабочих мест,

— сохранено более 2300 рабочих мест,

— общий оборот товаров превысил 3 миллиарда рублей.

Финансы

Прирост доходной части областного бюджета за 4 года составил почти 16,8 миллиарда рублей. По сравнению с 2012 годом доходы увеличились в 1,4 раза. В 2016 году, впервые за долгое время, регион закончил финансовый год с профицитом. С профицитом спланирован и бюджет на очередной трехлетний период. При этом расходная часть бюджета сохраняет свою социальную направленность. Более 70 процентов от общего объема расходов направляется на социальную сферу и финансовую поддержку муниципальных образований.

Инвестиции

С 2012 года рейтинг инвестиционной привлекательности Мурманской области, ежегодно формируемый рейтинговым агентством «Эксперт РА», повысился с уровня 3С1 до уровня 3В1, что означает снижение рисков и повышение инвестиционного потенциала территории. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2015-2016 годах наш регион находился в 3-й группе из 5, подтверждая свой статус территории, благоприятной для ведения бизнеса.

Обеспечена поддержка двух стратегических и десяти приоритетных инвестиционных проектов. В результате их реализации:

— создано более 2 тысяч рабочих мест,

— объем инвестиций превысил 55 миллиардов рублей.

Существенным достижением является создание в Кировске территории опережающего социально-экономического развития. В рамках ТОСЭР заключено 8 соглашений на общую сумму инвестиционных вложений почти 300 миллионов рублей, планируется создать 513 новых рабочих мест.

Арктический вектор

В результате активной работы, проведенной правительством региона и депутатами областной думы в сотрудничестве с учеными Кольского научного центра РАН, вся территория Мурманской области включена в состав Арктической зоны Российской Федерации.

В марте 2016 года в Мурманске на заседании Президиума Госкомиссии был рассмотрен и одобрен новый территориально-кластерный подход к развитию Арктического макрорегиона.

Подготовлены предложения по формированию Кольской опорной зоны. В рамках ее создания сформирован пул из 31 инвестиционного проекта с общим объемом инвестиций почти 500 миллиардов рублей.

Ключевые проекты:

— создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка компанией «Кольская верфь» — дочерней компанией ПАО «Новатэк»,

— организация на базе 82-го судоремонтного завода в Рослякове береговой базы обеспечения шельфовой добычи углеводородов компанией «Роснефть».

Международное сотрудничество

Шла реализация более 140 международных проектов, включая 47 проектов приграничного сотрудничества. Объем финансовых и материальных ресурсов, поступивших в область в период 2012-2016 годов из-за рубежа, в основном на проекты в сфере ядерной и радиационной безопасности, превысил 350 миллионов долларов США.

Завершен совместный с Норвегией проект утилизации радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) и переоборудованию российских маяков альтернативными источниками питания. В результате от потенциально радиационно опасных объектов очищена территория не только Мурманской области, но и других приморских регионов СЗФО.

Окончена 12-летняя работа по реализации российско-германского проекта утилизации атомных подводных лодок. В результате в Сайда-Губе создан полномасштабный высокотехнологичный комплекс, состоящий из Пункта долговременного хранения реакторных отсеков утилизированных АПЛ и Центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов.

Близится к завершению международный проект реабилитации одного из сложнейших объектов советского «ядерного наследия» на территории Мурманской области — береговой базы в губе Андреева.

Образование

Качество общего образования в течение пяти лет остается у нас стабильно высоким: результаты ЕГЭ по абсолютному большинству предметов выше среднероссийских показателей. В 2016 году выросла доля высокобалльных работ на ЕГЭ по математике профильного уровня, улучшились результаты базового экзамена по математике, каждый третий участник ЕГЭ по русскому языку показал высокий результат. Почти вдвое увеличилось число работ, получивших 100 баллов.

В 2013-2016 годах введено 2810 мест в дошкольных учреждениях. На эти цели направлены средства из федерального и консолидированного бюджета региона в размере свыше 1,2 миллиарда рублей. Построено 6 и реконструировано 7 детских садов, 3 — капитально отремонтированы.

С 2014 года поддержку для реализации инновационных проектов получили 47 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

За два года участия в проекте создания в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом:

— отремонтировано 17 спортзалов,

— перепрофилированы под спортзал 2 аудитории,

— оснащено 18 спортклубов,

— оборудовано 19 спортплощадок.

Медицина

Число лиц, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, увеличилось в три раза.

На территории Мурманской области созданы региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения. Во многом благодаря этому показатель смертности от болезней системы кровообращения уменьшился на 7,5 %.

Ввод в эксплуатацию областного перинатального центра, эффективная реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным детям, способствовали снижению на 54 % показателя младенческой смертности.

Объем финансирования льготного лекарственного обеспечения в 2016 году составил: из федерального бюджета — 134,4 миллиона рублей, из областного — 511,5 миллиона.

Благодаря региональным мерам поддержки в сфере здравоохранения:

— укомплектовано 169 рабочих мест врачей дефицитных специальностей,

— в рамках проекта «Земский доктор» трудоустроено в сельские поликлиники и амбулатории 29 врачей,

— после прохождения интернатуры трудоустроено 234 молодых врача.

Кроме того:

— отремонтировано свыше 50 объектов здравоохранения,

— введено в эксплуатацию более 1680 единиц медоборудования и мебели,

— поставлено 168 единиц санитарного автотранспорта,

— укомплектованы 4 передвижные фельдшерско-акушерские пункта,

— в рамках работы «Поезда здоровья» обследовано и проконсультировано более 28,5 тысячи жителей отдаленных населенных пунктов.

Физкультура и спорт

Построены:

— легкоатлетический манеж в Мурманске,

— крытый каток с искусственным льдом в Апатитах,

— физкультурно-оздоровительный комплекс в Коле,

— физкультурно-оздоровительный комплекс в Мончегорске,

— плавательный бассейн в Кандалакше.

Реконструированы:

— спорткомплекс «Долина Уюта»,

— здание Дома физкультуры в Мурманске,

— бассейн и спортзал средней школы № 1 в поселке Ревда,

— ледовая арена ледового Дворца спорта в Мурманске.

А также:

— капитально отремонтировано здание дворца спорта «Металлург» в поселке Никель,

— проведены работы по укладке искусственных покрытий футбольных полей в городах Полярные Зори, Мончегорск, Оленегорск и Ковдор,

— установлено более 70 спортивных площадок различного типа и проведены капитальные ремонты спортивных сооружений в муниципальных образованиях региона.

Культура

Особое внимание было уделено модернизации и укреплению материально-технической базы учреждений культуры. На эти цели израсходовано свыше 1,3 миллиарда рублей средств областного бюджета. В 55 учреждениях проведен ремонт, осуществлена реконструкция или приобретено оборудование.

После капитального ремонта открыты:

— Мурманская областная филармония,

— Дом культуры «Энергетик» в поселке Мурмаши,

— сельский Дом культуры в селе Териберка,

— информационно-досуговый центр «Причальный» в поселке Мурмаши.

Ведется реконструкция главного здания и строительство производственно-бытового корпуса Мурманского областного драматического театра.

Социальная сфера

Жилищное строительство:

— введено в строй почти 167 тысяч квадратных метров общей площади,

— в том числе жилья экономкласса — свыше 130 тысяч квадратных метров,

— расселено 60,46 тысячи квадратных метра аварийного жилфонда.

Среднемесячная заработная плата в регионе возросла в 1,5 раза и достигла 48,7 тысячи рублей, чему способствовало ежегодное увеличение зарплаты работников бюджетных учреждений и меры по исполнению «майских» указов Президента России. Среднедушевые денежные доходы населения за 5 лет увеличились в 1,4 раза и в 2016 году составили 36 тысяч рублей в месяц.