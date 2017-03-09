Точка входа в регион.

В 2016 году общий объем потенциальных инвестиций по сопровождаемым и подтвержденным бизнес-планами проектам превысил 500 миллионов рублей. Фактически вложено было около 40 миллионов. Точкой входа в регион назвал Корпорацию развития Мурманской области ее генеральный директор Алексей Барышкин. Итоги деятельности за прошлый год он подвел сегодня в пресс-центре «Мурманского вестника».

За отчетный период, сообщил Барышкин, специалистами Корпорации отработано свыше 120 обращений инвестиционной направленности, поступивших по различным каналам. Часть перспективных проектов, а их насчитывается около четырех десятков, сформирована именно по результатам таких контактов.

Сопровождение ряда проектов осуществлялось на договорной основе. В течение прошлого года действовало 14 подобных соглашений. А те или иные услуги в общей сложности оказывались 29 компаниям.

— В январе 2016 года к нам обратилась столичная группа компаний «Кедр» с запросом на подбор площадок под строительство эко-отелей. Такие запросы она направила в большинство регионов России. Однако решение по строительству первого из 20 отелей новой федеральной сети «Cedar Grass» было принято в пользу нашей области. Это произошло во многом благодаря именно качеству и скорости отработки запроса, — рассказал Алексей Барышкин.

На сегодня строительство эко-отеля «Cedar Grass Териберка», который является одним из якорных проектов в концепции развития этого поселения, находится в активной фазе. Отель на 80 мест должен быть сдан в эксплуатацию уже в этом году. Он позволит создать около двух десятков рабочих мест. После строительства второй очереди к ним добавятся еще 40 мест размещения и 7-10 рабочих мест. Вместе с проектом модернизации базы отдыха «Умба Дискавери» в современный эко-отель «Cedar Grass Белое Море» этот инвестор до конца 2018 года вложит в Мурманскую область свыше 200 миллионов рублей прямых инвестиций.

Второй год Корпорацией реализуется программа для местных предпринимателей «Полярный инвест-экспресс». В 2016 году поступило 20 заявок, 12 проектов прошли во второй тур, 3 победителя были награждены в ходе инвест-сессии, проведенной в рамках Мурманской международной деловой недели. С ними заключены соглашения на информационно-консультационное сопровождение.

Кроме того, Корпорация занимается продвижением областных инвестиционных возможностей и проектов на специализированных мероприятиях регионального, межрегионального, федерального и международного уровней.

В рамках взаимодействия с федеральными институтами развития Корпорация в прошлом году провела несколько важных мероприятий: круглый стол «Сколково», презентацию проекта «GenerationS» Российской венчурной компании, семинар «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» и так далее.

Все перечисленные выше усилия не остались незамеченными. По показателю «Эффективность работы региональной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» Мурманская область с результатом 4,06 вошла в число лучших регионов страны. Впереди нас по СЗФО только Санкт-Петербург (4,16). В рейтинге информационной открытости Корпораций развития российских регионов мы разделили 8-9 места с Самарской областью.