Стройматериалы и культура?

Согласно результатам опроса именно в этих сферах конкуренция наиболее развита. А в отстающих, как водится, здравоохранение и ЖКХ. После недавнего Сочинского инвестфорума вполне логично было обсудить, как обстоят дела с конкуренцией и инвестициями у нас в регионе. Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области провела сегодня губернатор Марина Ковтун.

Конкуренция, отметила глава региона, всегда позитивна. Она положительно сказывается на качестве товаров и услуг, на ценовой политике и других показателях. Неслучайно ее развитию сейчас уделяется столь важное внимание. С итогами мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг региона ознакомила членов Совета министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова.

— Утвержденный на федеральном уровне стандарт, — рассказала она, общаясь с журналистами до начала заседания, — направлен на развитие конкуренции между субъектами малого и среднего предпринимательства на различных рынках. В Мурманской области были выбраны 12 приоритетных рынков, которые наиболее интересны для населения. Это рынки услуг здравоохранения, внешкольного образования, в сфере культуры, спорта, туризма, потребительских услуг и еще несколько приоритетных рынков. В конце 2016 года мы совместно с Мурманским арктическим государственным университетом провели исследование, в ходе которого опросили 2300 человек, проживающих в различных муниципальных образованиях края. Цель опроса — оценка жителями качества услуг, предоставляемых на названных выше рынках. Мы также опросили 700 хозяйствующих субъектов на предмет того, как они сами оценивают уровень конкуренции. В результате гражданами наиболее высоко по качеству были оценены рынки услуг дополнительного образования детей, а также в сфере культуры и спорта. Предприниматели оценили как наиболее высоко развитую конкуренцию в сфере производства строительных материалов и культуры. А наиболее низкую оценку получили рынки услуг здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. По результатам этих опросов была создана рабочая группа, которая до конца апреля должна разработать дорожную карту по устранению выявленной неудовлетворенности со стороны и жителей и хозяйствующих субъектов.

Проведенный мониторинг, подчеркнула Ольга Кузнецова уже в ходе доклада, позволяет в целом оценить уровень конкуренции в нашем регионе как «выше среднего», а уровень административных барьеров — как «ниже среднего».

О результатах деятельности АО «Корпорация развития Мурманской области» доложил ее генеральный директор Алексей Барышкин.

— Чего удалось добиться, — поинтересовались у него журналисты перед началом заседания.

— У нас на сопровождении порядка сорока проектов, — отметил Барышкин. — Среди них те, которые мы привели в такие депрессивные муниципальные образования, как, например, Териберка. Да, в прошлом году туда пришел инвестор, причем достаточно крупный. Речь идет о строительстве трехзвездочного эко-отеля с объемом инвестиций за два года 129 миллионов рублей. Мы на достаточно хорошем счету среди аналогичных структур субъектов Российской Федерации и у тех институтов финансирования и развития, с которыми сотрудничаем.

Сообщил он и об имеющихся сложностях:

— Корпорация де-факто является специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. А юридический статус таких организаций (это касается аналогичных структур во всех субъектах России) не определен ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Нужно, чтобы фактический статус был подкреплен юридически и организационно. Это одна из существенных задач для корпорации. С этим связано решение вопросов финансирования нашей деятельности, обеспечение функций по привлечению инвесторов, выбор форм взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.