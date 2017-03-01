Сладкая жизнь стала доступнее.

Объемы производства и грузооборот растут. При этом уровень жизни населения продолжает снижаться. Да и смертность снова превышает рождаемость. Одна радость — сахар подешевел. Подводим не очень радостные итоги социально-экономического положения региона за прошлый год.

Индекс промышленного производства, сообщает Мурманскстат, рассчитанный по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», в 2016 году по сравнению с 2015-м составил 104,9 процента.

При этом добыча полезных ископаемых дала прирост в 7,2 процента. Увеличилось производство строительных нерудных материалов (+12,8 процента), апатитового (+7,3), железорудного (+6) и лопаритовых (+1,4) концентратов. Объем выпуска продукции обрабатывающих производств вырос на 3,8 процента. Главным образом за счет металлургии. Так, производство кобальта увеличилось в 11,2 раза. Производство меди — на 11,4 процента, никеля — на 5 и алюминия — на 3,5 процента. Производство электрической энергии возросло на 3,4, тепловой — на 2,9 процента.

Более 8 процентов составил прирост грузооборота. А вот объем выполненных строительных работ сократился на 10 процентов с хвостиком. Связано это в основном с сокращением работ для организаций горнометаллургического комплекса и на строительстве объектов транспортной инфраструктуры. Жилых же домов введено в эксплуатацию 106. Их общая площадь превысила 59 тысяч квадратных метров, что на 77,5 процента больше, чем годом ранее.

Объем сельхозпроизводства по предварительным данным снизился на 21,1 процента. Возросло (аж на 62,3 процента) только производство яиц. При этом производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 72,1 процента, молока — на 18,2.

Теперь о показателях, характеризующих уровень жизни населения. В январе-ноябре среднедушевые денежные доходы по предварительным данным составили 33 тысячи 702 рубля и снизились по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года на 2,6 процента. Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) снизились значительно больше — на 10,1 процента. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2016 году составила 48 тысяч 715 рублей и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 5,2 процента. А вот ее реальный размер при этом на 2 процента снизился.

Сокращение доходов населения неизбежно сказалось и на обороте розничной торговли, который в сопоставимых ценах снизился на 6,2 процента, в том числе пищевыми продуктами (включая напитки, и табачные изделия) — на 4,7, непродовольственными товарами — на 8,4. Незначительно (на 1,1 процента) уменьшился и объем платных услуг, оказанных населению.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015-го составил 105,6 процента, в том числе на продовольственные товары — 104,7, непродовольственные — 108,3, услуги — 103,5.

Из продтоваров больше всего подорожали фруктово-ягодные консервы (+15,5 процента), крупы и бобовые (+13,9), масло и жиры (+12,2), рыбопродукция и сыр (+11,5), безалкогольные напитки (+10,6), чай и кофе (+10,0), алкоголь (+6,2). Зато подешевели яйца, плодоовощная продукция и сахар.

По группам непродовольственных товаров наиболее возросли цены на табачные изделия (+16,1 процента), детскую одежду (+14,2), фарфоровую и фаянсовую посуду (+13,6), меха и меховые изделия (+13,1), обувь (+12,5), школьно-письменные принадлежности и канцтовары (+12,4), игрушки (+12,1).

Среди услуг наиболее увеличилась стоимость жилищных (+12,8 процента) и юридических (+12,6). Снижение цен наблюдалось на услуги в сфере зарубежного туризма (-7,2 процента), банковские (-6,2) и страховые (-4,4).

И в конце — о демографии. На 1 января 2017 года (по оценке) в области проживало 758 тысяч человек. За год нас стало меньше на 4,2 тысячи. В 2016 году (по предварительным данным) в области родилось 8566 человек, что на 6 процентов меньше показателя 2015 года. Число умерших снизилось на 1,1 процента и составило 8741 человек. Число заключенных браков уменьшилось на 10,3 процента и составило 5712, число разводов увеличилось на 1,3 процента и составило 4160.

По итогам выборочного обследования уровень общей безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда (по предварительным данным) в 2016 году составил 7,7 процента от экономически активного населения. Годом ранее этот показатель равнялся 7,8 процента.