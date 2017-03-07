Плюс 26 процентов.

На начало года на налоговом учете в инспекциях региона состояло 18 тысяч юридических (минус 3,7 тысячи за год за счет исключения из ЕГРЮЛ недействующих компаний) и 830 тысяч физических лиц (+25 тысяч), а также 17 тысяч индивидуальных предпринимателей (+1 тысяча).

В консолидированный бюджет Российской Федерации, сообщает управление ФНС по Мурманской области, подводя итоги 2016 года, от налогоплательщиков региона поступило 79 миллиардов 334 миллиона рублей. При сложившемся уровне инфляции (107,3 процента) и индексе промышленного производства (104,9 процента) сумма поступлений выросла на 26 процентов.

В федеральный бюджет перечислено 18 миллиардов 856 миллионов (почти в два раза выше поступлений 2015 года), в областной — 48 миллиардов 149 миллионов (рост на 15 процентов), в муниципальные бюджеты — 12 миллиардов 329 миллионов (рост на 11 процентов). В итоге на территории области осталось 76 процентов собранных налогов.

Рост налоговых поступлений зафиксирован по всем видам экономической деятельности. При этом 92 процента поступлений обеспечили налог на доходы физических лиц (35 процентов), на прибыль (35), на добавленную стоимость (15) и имущественные налоги (7 процентов).

В 2016 году единое налоговое уведомление по имущественным платежам впервые сформировано для граждан по всем объектам на территории России. Жители Мурманской области получили свыше 308 тысяч таких сводных уведомлений.

Транспортный налог исчислен в сумме 456 миллионов рублей (рост на 27 миллионов), земельный — 27 миллионов (+3,4 миллиона), налог на имущество — 374 миллиона (+142 миллиона). На достаточно существенное увеличение суммы налога на имущество оказало влияние применение к его инвентаризационной стоимости коэффициента-дефлятора. В прошлом году в налоговые органы области представлено 72 тысячи деклараций о доходах физических лиц. Социальные и имущественные вычеты заявили 49 тысяч граждан на общую сумму свыше 13 миллиардов рублей.

После перехода от тотального к «умному» контролю, основанному на риск-ориентированном подходе, снизилось количество проверок при росте их эффективности. В частности, обеспечена стопроцентная результативность выездных налоговых проверок. А доля высокоэффективных проверок организаций (с доначислением свыше 1 миллиона рублей) составила 92,2 процента, что на 4,9 процента больше показателя 2015 года.

В прошлом году налоговики приступили к выполнению полномочий органа валютного контроля. За год проведено 54 проверки, составлено 53 протокола об административных правонарушениях за несоблюдение требований валютного законодательства, вынесено 40 постановлений о назначении административного наказания.

Растет эффективность межведомственного взаимодействия налоговиков с представителями федеральных, региональных и местных органов власти. Так, в прошлом году с участием сотрудников органов внутренних дел проведено 56 проверок, в результате которых доначислено свыше 1,6 миллиарда рублей, что превышает аналогичный показатель 2015 года на 36 процентов. На 8,3 процентных пункта повысилась эффективность погашения задолженности. В результате совокупный размер налоговых долгов уменьшился на 169 миллионов рублей.

Продолжена работа по реализации функций уполномоченного органа по обеспечению процедур банкротства. На 1 января в процедурах банкротства находится 352 должника с реестровой суммой задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией без малого 3 миллиарда рублей. В их числе 96 граждан, включая индивидуальных предпринимателей, с суммой задолженности 40 миллионов. В 2016 году в ходе реализации процедур банкротства в бюджетную систему поступило 394 миллиона рублей.

Эффективность системы досудебного урегулирования налоговых споров, а также повышение качества контрольной работы привели к снижению нагрузки на судебную систему. Всего в 2016 году судами различных инстанций рассмотрено менее 500 дел с участием налоговых органов региона. Их количество снизилось по сравнению с 2015 годом в 4 раза. Причем сумма рассмотренных судами требований уменьшилась незначительно (менее 0,1 процента), а доля выигранных сумм в пользу Российской Федерации, интересы которой представляют налоговые органы, составила 71 процент.

С этого года налоговые органы области приступили к исполнению функций по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Из региональных отделений Пенсионного фонда и Фонда соцстраха принято 87 тысяч сведений о состоянии расчетов по страховым платежам и 23 тысячи документов в электронном виде о принятых мерах по урегулированию задолженности.

Жители Мурманской области все активнее используют Интернет-сервисы ФНС России, размещенные на официальном сайте службы (www.nalog.ru). В настоящее время линейка «личных кабинетов» доступна всем категориям налогоплательщиков — физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. На 1 января 2017 года в Мурманской области доступ к сервисам получили более 77 тысяч физических лиц, 757 организаций и 1820 предпринимателей.