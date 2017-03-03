Не орнитоз, так лептоспироз.

В прошлом году и с начала нынешнего в России зарегистрирован ряд инфекционных болезней животных, в том числе заразных для человека. Выявлялись вспышки африканской чумы свиней, бешенства, блютанга и лейкоза крупного рогатого скота, бруцеллеза, лептоспироза животных, высокопатогенного гриппа птиц и так далее.

На территории Мурманской области зафиксированы болезнь Ньюкасла у диких голубей, орнитоз у попугаев в зоомагазине и лептоспироз собак в центре содержания животных. А в сентябре вспышка АЧС произошла в близких к нам Архангельской и Вологодской областях.

— АЧС — опасное вирусное заболевание домашних свиней и диких кабанов, при котором летальность может достигать ста процентов, — напомнил государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Мурманской области Семен Каменский. — В прошлом году в России зарегистрирован 291 пункт неблагополучный по АЧС, за истекший период 2017 года — 5 пунктов. Эта болезнь наносит значительный экономический ущерб экономике. На территории Мурманской области вспышка заболевания произошла в 2011 году. В результате были изъяты и уничтожены 292 свиньи, а затраты бюджета на компенсацию владельцам животных составили около двух миллионов рублей.

В прошлом году во всем мире, включая и Россию, значительно ухудшилась эпизоотическая обстановка по гриппу птиц. К нему восприимчивы все виды пернатых, в том числе обитающие рядом с человеком. Болезнь, как правило, не вызывает падежа диких птиц и протекает у них бессимптомно. Однако для птиц домашних заболевание может быть смертельным. Кроме того, эта болезнь характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека.

— В 2016 году неблагополучными по птичьему гриппу были признаны республики Тыва и Калмыкия, а также Краснодарский край, — уточнил Семен Каменский. — В этом году — Воронежская область, Чечня и все тот же Краснодарский край.

В августе прошлого года была зарегистрирована вспышка сибирской язвы у северных оленей в Ямало-Ненецком автономном округе, в ноябре выявлен случай заражения коровы во Владимирской области. Это особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Сибиреязвенная бактерия обладает большой устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. В почве ее споры могут сохраняться десятками и даже сотнями лет. В Мурманской области это заболевание у коров было зафиксировано в 1954 и 1957 годах. Для его предупреждения в оленеводческих хозяйствах нашего региона проводится вакцинация оленей.

— Еще одно заразное заболевание — нодулярный дерматит крупного рогатого скота, — продолжил Семен Каменский. — На территории России болезнь впервые была зарегистрирована в сентябре 2015 года. На конец прошлого года 16 южных регионов страны признаны неблагополучными по нодулярному дерматиту. Всего за 2016 год произошло 313 вспышек заболевания. Человек, к счастью, к нему невосприимчив. Да и летальность среди животных не превышает десяти процентов. Однако заболевание наносит значительный экономический ущерб: снижаются молочная и мясная продуктивность, качество кожевенного сырья.

В общем, хозяйствам и гражданам, содержащим животных, а также перерабатывающим их продукцию предприятиям расслабляться не стоит. Управление Россельхознадзора по Мурманской области напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения требований законодательства в сфере ветеринарии. А о случаях внезапной гибели или заболевании животных нужно незамедлительно информировать специалистов государственной ветеринарной службы. Сокрытие таких сведений влечет административную и уголовную ответственность.