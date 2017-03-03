Доигрались…

В Мурманске прикрыли незаконный Лас-Вегас. Собственно говоря, законным у нас он в принципе быть не мог. Игорные зоны, как подчеркнула на совместной пресс-конференции правоохранительных органов прокурор Октябрьского административного округа города Мурманска Ольга Конусова, определены государством. Они расположены на территории Алтайского, Приморского, Краснодарского краев и Калининградской области.

Направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной группы. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, как сообщил и.о руководителя следственного отдела по городу Мурманску Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Дмитрий Тимонен, с января по октябрь 2015 года обвиняемые организовали на территории Октябрьского и Ленинского округов областного центра в офисных и подвальных помещениях жилых домов сеть из четырех игровых заведений. В них использовались игровые автоматы и компьютерная техника, подключенная к сети Интернет. Клиентам также предлагали алкогольные и прохладительные напитки.

Клубы, по утверждению Тимонена, были достаточно крупными. А их организаторы применяли строгие меры конспирации. Попасть в клуб могли только проверенные люди и после предварительного звонка.

Как установили полицейские, добавил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по Мурманской области Владимир Горнаев, общее руководство группой осуществляли двое ранее судимых мурманчан 1979 и 1983 годов рождения. В группу также входили две девушки 1987 и 1989 годов рождения, которые пропускали игроков в клубы, принимали от них деньги и выдавали выигрыши. Они, по версии следствия, были осведомлены о том, что участвуют в незаконной деятельности.

Сумма полученных нарушителями закона доходов следствием не установлена. Но это и не важно. Ведь основой для обвинения стала сама незаконная игорная деятельность.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до полутора миллионов рублей, — сообщил Дмитрий Тимонен.

Мерой пресечения для обвиняемых выбрана подписка о невыезде. Свою вину, как проинформировали журналистов организаторы пресс-конференции, участники группы признали, со следствием сотрудничали. Степень вины азартной четверки, подчеркнула Ольга Конусова, определит суд. Конечно, возможны и условные сроки.

Что тут можно добавить? Спрос всегда рождает предложение. Пока есть игроки, будут и те, кто, нарушая закон, предложит им свои услуги по организации азартных игр. Только за 2016 год, как сообщил Владимир Горнаев, на территории Мурманской области выявлено 60 игорных заведений. Изъято 823 единицы игрового оборудования, возбуждено 26 уголовных дел. Можно предположить, что игра в прятки-догонялки продолжится.

Рабочий момент пресс-конференции.

Настоящий полковник…