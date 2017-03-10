Больше трети — одиноки.

Полтора процента населения (2,2 миллиона человек) частных домохозяйств, учтенных Всероссийской переписью населения 2010 года, было охвачено микропереписью, которая прошла в России в октябре 2015 года. Основные итоги этого федерального статистического наблюдения в нашем регионе подвел Мурманскстат.

У нас в наблюдении приняли участие 16,2 тысячи человек, в том числе 47 процентов мужчин и 53 процента женщин. Дети и подростки до 15 лет составляли почти пятую часть из них, лица трудоспособного возраста — 59 процентов, старше трудоспособного — 21 процент (в целом по России — около 18 процентов, 56 и почти 27 соответственно). Средний возраст респондентов в Мурманской области — 37,7 года (по России — 40,6 года). 52 процента опрошенных в возрасте от 16 лет состояли в зарегистрированном браке, 9 — в незарегистрированном, 14 — никогда не состояли в браке и столько же — разведенные, 11 процентов — вдовые.

Средний размер домохозяйства составил в Мурманской области 2,1 человека (по России — 2,4). Невысокий средний их размер обусловлен наличием большого числа домохозяйств (37 процентов), состоящих из одного человека. Среди домохозяйств, состоящих из двух и более человек, 51 процент имели детей моложе 18 лет (по России — 44 процента). Из них 64 процента — домохозяйства с одним ребенком, 31 — с двумя детьми и 5 процентов — с тремя и более детьми.

Высшее профессиональное образование имели 23 процента респондентов, среднее профессиональное и неполное высшее — 41, среднее общее — 16 процентов, что почти не отличается от среднероссийского уровня.

Согласно итогам микропереписи более половины опрошенных назвали одним из источников средств к существованию трудовую деятельность, почти треть — пенсии, 28 процентов были иждивенцами других лиц.

Самой многочисленной национальностью у нас, естественно, являлись русские — 91 процент от указавших национальную принадлежность. Удельный вес украинцев — 3 процента, белорусов — 1, татар — 0,7, коми — 0,6, азербайджанцев — 0,5, саамов — чуть менее 0,5, других национальностей — почти 3 процента. Русским языком владеют почти все респонденты, в повседневной жизни его используют 98 процентов, а родным считают 95 процентов. При этом около двух процентов ежедневно в общении используют два языка.

В ходе наблюдения также изучались вопросы, связанные с рождаемостью и репродуктивными планами населения, а также условиями, при которых эти планы могут быть реализованы. В регионе среднее число рожденных детей составило 1443 ребенка на 1000 женщин старше 15 лет (в России — 1552 ребенка). Примерно половина жителей региона ориентирована на рождение двоих детей, еще 30 процентов планируют иметь одного ребенка и только 13 процентов намереваются иметь трех и более детей. При этом самыми важными условиями для рождения желаемого числа детей оказались возможность получения материнского (семейного) капитала, повышение уровня жизни семьи и возможность при рождении второго или последующего ребенка получить беспроцентную ссуду на покупку жилья площадью в размере социальной нормы.

Подробные таблицы с итогами микропереписи населения 2015 года размещены в сети Интернет на сайтах Росстата www.gks.ru и Мурманскстата http://murmanskstat.gks.ru.