Закон об Арктике вышел рамочным.

— Продолжается сложный процесс подготовки закона «Об Арктической зоне Российской Федерации». Он не очень насыщен конкретными пунктами, связанными с финансово-экономическими вопросами. Он носит больше рамочный характер, — рассказал на встрече с журналистами член Совета Федерации от Мурманской области Игорь Чернышенко.

— Главная суть этого закона, — продолжил сенатор, — на сегодня вылилась в то, что в нем прописаны такие понятия, как арктические опорные зоны. От закона мы ожидали больше, но на этом этапе достаточно непростого финансового положения страны пока принято решение закон форматировать под опорные зоны, дать им статус, преференции. И дальше искать пути улучшения арктического законодательства, —

Рассмотрение северной темы сенатор продолжил в международном разрезе. Игорь Константинович является членом постоянного комитета парламентариев Арктического региона, в который входят 8 стран и группа наблюдателей.

— Очередное заседание пройдет в конце февраля на Аляске (США). Мы будем обсуждать доктрину американского присутствия в Арктике. Я доложу о том, как позиционирует себя в этом регионе Россия. Надо сразу отметить, что, несмотря на те сложности, которые есть в общеполитических взаимоотношениях наших государств, Арктику по взаимному согласию все страны считают зоной мирного сотрудничества, — подчеркнул сенатор.

Активно продолжается в северном приполярном регионе и двустороннее сотрудничество. Так, в апреле-мае на севере Норвегии пройдет заседание совместной российско-норвежской парламентской группы.

— И наш парламент, и стортинг Норвегии продолжают выстраивать отношения. На данном этапе они сложные, потому что Норвегия активно участвует в политике санкций. Но при этом норвежцы четко дают понять, что региональные связи выведены за пределами санкций, — отметил Игорь Чернышенко.

Сенатор Игорь Чернышенко.