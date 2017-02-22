Шестой навстречу.

Началась подготовка к очередной Мурманской международной деловой неделе. Она будет уже шестой по счету и пройдет с 13 по 17 ноября. А первое заседание обновленного оргкомитета состоялось во вторник, 21 февраля.

— Мы послушаем наших традиционных участников, какие у них планы. Попытаемся выработать концепцию и основную идею будущей деловой недели. Скорее всего, она так или иначе будет связана с экологией, поскольку мы живем и работаем в Год экологии, в области очень много проектов в этой сфере, в том числе федеральных. И в конце года мы планируем с участием федеральных ведомств подводить их итоги. Наверняка опять будет представлена международная тема, поскольку Министерство иностранных дел еще в прошлом году включило нашу деловую неделю в план своих официальных мероприятий. Я уверен, что приедут наши соседи и партнеры по Баренц-сотрудничеству, — сообщил журналистам перед началом заседания первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

А началось заседание с награждения тех, кто принимал активное участие в организации и проведении предыдущей деловой недели. Благодарственные письма губернатора и оргкомитета ММДН получили АО «Апатит», МАГЭ, Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области, областной центр дополнительного образования «Лапландия», другие организации и ряд должностных лиц.

Почти три десятка мероприятий пятой деловой недели, напомнил Алексей Тюкавин, объединили более 4 тысяч участников из 21 субъекта России и 14 зарубежных государств. Она была поддержана шестью федеральными министерствами, включая МИД, Минтранс и Министерство культуры.

— Наша международная деловая неделя подтвердила свой статус авторитетного регионального дискуссионного клуба, и это надо сохранить, — добавил первый вице-губернатор.

При этом важно, отметил он, чтобы все это множество площадок и мероприятий не было тяжеловесными и утомительными, чтобы их участникам хотелось вернуться сюда на следующий год.

Рабочий момент заседания.