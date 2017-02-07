Понять структуру экономики.

Частные и государственные организации производят различные товары, выполняют работы и оказывают услуги, которые, в свою очередь, потребляются другими хозяйствующими субъектами. Эти процессы необходимо измерить, чтобы оценить реальное взаимоотношение между отраслями экономики всей страны. Помочь в этом призвано федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и продажу продукции, товаров, работ, услуг.

Его важнейшей задачей является создание информационной базы о межотраслевых связях и структурных пропорциях экономики Российской Федерации. Подобная информация необходима для прогнозирования и принятия решений в сфере экономической политики. А общепринятой в международной практике основой для нее признаны базовые таблицы «затраты-выпуск». Сведения, которые предоставят организации в органы государственной статистики, послужат информационным обеспечением для их разработки.

Столь масштабное наблюдение проводится в нашей стране один раз в пять лет. Предыдущее прошло в 2012 году. Сведения за 2016 год должны быть предоставлены не позднее 1 апреля. Объектами наблюдения являются коммерческие и некоммерческие организации. Из некоммерческих обследованию подлежат бюджетные, автономные и казенные учреждения.

— При этом крупные и средние предприятия обследуется в сплошном порядке. Остальные — малые предприятия и некоммерческие организации — выборочно. Пять лет назад выборка включала 10 процентов общего количества таких респондентов, теперь она сокращена до 5 процентов, — рассказала начальник отдела региональных счетов, балансов, статистики цен и финансов Мурманскстата Галина Прибыткова.

Сведения предоставляются по специально разработанным формам наблюдения. Они дифференцированы по типам предприятий, а для крупных и средних — еще и по видам экономической деятельности.

— По итогам предыдущего наблюдения специалисты Мурманскстата собрали и обработали около четырех тысяч отчетов. На этот раз работы будет не меньше. Следует отметить, что информация по каждому конкретному респонденту строго конфиденциальна. Все полученные данные будут сведены в общие итоги по видам продукции и экономической деятельности, которые в дальнейшем используются для формирования базовых таблиц «затраты-выпуск». Мы надеемся на понимание важности и масштаба предстоящей работы со стороны бизнеса, — добавила Галина Прибыткова.

Если возникнут вопросы по заполнению бланков, уточнила она, за консультацией можно обратиться в Мурманскстат. В феврале специалисты органов статистики также планируют провести семинар-совещание на эту тему с представителями бизнеса в областном центре. С полной информацией о наблюдении можно ознакомиться на сайте Росстата www.gks.ru в рубрике «Переписи и обследования», перейдя по ссылке «Федеральное статистическое наблюдение «затраты-выпуск».