По отходам — мы пилоты!

Мурманская область вошла в число 25 пилотных регионов, где будет внедряться современная система обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Это подтвердили на совместной пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской и губернатор Марина Ковтун.

— Проект уже есть, и есть концессионер, с которым подписано соглашение. Действительно, мы двигаемся в этом направлении быстрее, чем другие субъекты Российской Федерации. Но работа предстоит очень сложная. Проблема обращения с отходами во всем мире стоит очень остро. Должна быть создана целая система, и она должна быть новой и эффективной. Мы по этому сложному пути идем, — отметила глава региона.

Говоря о взаимодействии с Минприроды, губернатор также упомянула расширение перечня особо охраняемых природных территорий и проект по очистке Кольского залива от затонувших судов.

— У нас многовекторная работа, разнонаправленная, и столь пристальное внимание к нам Минприроды помогают нам не делать ошибок в начале пути и быстрее решать свои экологические проблемы, — подчеркнула Марина Ковтун.

Следует отметить, что воскресный визит главы Минприроды в Мурманск был весьма насыщенным. Кроме переговоров с губернатором Сергей Донской посетил торговый порт, где ознакомился с системой пылеподавления, а также встретился с юными экологами на борту атомного ледокола «Ленин».

— Тема Арктики очень актуальна для Министерства природных ресурсов. Особенно с учетом того, что сейчас проводится Год экологии. И когда мы говорим, на что мы особо обратим внимание, мы всегда выделяем Мурманскую область, которую поставили для себя в качестве приоритета, — сообщил министр.

Пользуясь возможностью, журналисты задали Сергею Донскому и вопросы из федеральной повестки. Они, в частности, касались перспектив рассмотрения заявки нашей страны в ОНН о расширении границ российского шельфа и возможной отмены моратория на выдачу лицензий на разработку новых шельфовых месторождений.

По заявке в ООН, отметил Донской, работа продолжается, сейчас отрабатываются конкретные вопросы, но решение вряд ли будет принято в этом году. Комментируя второй вопрос, он сообщил:

— В предыдущие годы мы достаточно много лицензий выдали. Мы рассчитываем, что компании будут выполнять тот объем обязательств, который они получили. Пока новых решений в отношении выдачи лицензий на шельфе не планируется.

Рабочий момент совещания.

В торговом порту.

На борту атомохода «Ленин».