Недообогретым пересчитали.

— Расследование инцидента завершено. Всем потребителям, которые пострадали от отключения тепла, уже произведен перерасчет, — сообщил заместителю губернатора Евгению Никоре и.о. главного инженера филиала «Кольский» ТГК-1 Олег Тяпинов, докладывая о последствиях произошедшей в Мурманске 22 января аварии на теплотрассе, которая оставила без отопления и горячей воды центр города.

— Я обращаю на это внимание представителей СМИ. Пожалуйста, доведите эту информацию до мурманчан. Если кто-то выяснит, что ему перерасчет не произведен, мы обязательно возьмем такие случаи на контроль, — отреагировал вице-губернатор.

Речь о перерасчете зашла в ходе выездного совещания, посвященного прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов мощностями Мурманэнергосбыта и филиала «Кольский» ТГК-1, которое Евгений Никора провел на территории котельной «Северная». Введенная в эксплуатацию более полувека назад, она расположена в северной промзоне областного центра и обеспечивает теплом и горячей водой жилфонд и административные здания Ленинского округа.

На долю МЭС и ТГК-1 приходится около 95 процентов теплоснабжающих мощностей региона. Так что от их устойчивой и безаварийной работы без всяких преувеличений зависит благополучие практически каждого из нас.

— Отопительный сезон проходит в плановом режиме, — доложил главный инженер МЭС Сергей Чумак. — Предприятие к зиме подготовилось полностью. А у нас 44 котельные в 19 муниципальных образованиях области. Никаких сбоев ни по топливу, ни по гидравлическим режимам не было. Поставки мазута сейчас находятся под жестким контролем. На сегодня у нас на 17 дней топлива в емкостях, а с учетом того, что уже пришло на станцию, запас составляет 30 дней. И уже планируется закупка еще на месяц.

— Очень хорошо, что сейчас у Мурманэнергосбыта есть надежный поставщик топлива — компания Роснефть. Мы долго шли к тому, чтобы мазут поставляли производители, а не посредники, — подчеркнул Евгений Никора.

— Теплоснабжение и горячее водоснабжение по Мурманской и Апатитской ТЭЦ осуществляется в штатном режиме, отключений потребителей нет, — сообщил Олег Тяпинов. — Что касается запасов топлива, то на Апатитской ТЭЦ мы имеем в резерве 46 тысяч тонн угля, в пути еще 20 тысяч. На Мурманской ТЭЦ на данный момент 35 тысяч тонн топочного мазута, в пути 11 тысяч.

Рабочий момент совещания.

Сергей Чумак.

Центральный тепловой щит котельной «Северная».