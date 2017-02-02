Малый бизнес позиции не сдает.

Подведены предварительные итоги сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. Мурманскстатом получены сведения от 10,7 тысячи малых и средних предприятий — юридических лиц и 13,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Из них осуществляли деятельность 7,5 тысячи юрлиц и почти 11 тысяч ИП.

Следует также отметить, что по сравнению с 2010 годом (наблюдения проводятся раз в пять лет) количество юрлиц в расчете на тысячу человек населения как в целом по России, так и по Северо-Западному федеральному округу немного увеличилось. В частности, у нас в регионе — с 12 до 14 единиц. А вот по индивидуальным предпринимателям этот среднероссийский показатель снизился. У нас же он осталось на прежнем уровне — 18 единиц.

Причины столь пристального внимания к предпринимателям понятны. Разработка государственной стратегии в области развития малого и среднего бизнеса должна опираться на достоверные и полные статистические данные. Подобные обследования позволяют более четко определить место этого сектора в экономике России, получить данные о его развитии по видам экономической деятельности. Полученная информация также позволяет судить о результатах производственной деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей, количестве наемных работников, наличии основных средств и осуществленных инвестициях.

— В 2016 году мы провели огромную работу по сбору, проверке и вводу первичной статинформации. В текущем году занимаемся анализом предварительных итогов и уточняем некоторые показатели, — отметила заместитель начальника отдела статистики предприятий, строительства и инвестиций Мурманскстата Елена Маничева.

Согласно предварительным данным средняя численность работников в сфере малого предпринимательства в Мурманской области составила 83 тысячи человек. Таким образом, в 2015 году каждый пятый занятый в экономике региона работал в секторе малого и среднего бизнеса, что примерно соответствует уровню 2010 года.

Выручка (также по предварительной оценке) от реализации товаров, работ и услуг малых и средних предприятий в действующих ценах за 2015 год составила 248 миллиардов рублей, индивидуальных предпринимателей — 36 миллиардов (в 2010 году соответственно — 141 миллиард и 25 миллиардов).

В расчете на одно предприятие в среднем приходилось: на среднее — 674 миллиона рублей выручки, малое (без микропредприятий) — 105 миллионов, микропредприятие — 15 миллионов. В сфере индивидуальной предпринимательской деятельности средний размер выручки составил 3 миллиона рублей.

— Субъекты малого и среднего предпринимательства занимаются практически всеми видами экономической деятельности. Но наиболее заметной, конечно, является торговля. У нас доля индивидуального предпринимательства в этой сфере одна из самых высоких не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в России — 57 процентов. По юридическим лицам она составила 23 процента, что примерно равно среднему показателю по стране, — сообщила моя собеседница.

Со времени предыдущего обследования с 16 до 19 процентов возросла доля субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих операции с недвижимым имуществом. Незначительное увеличение их числа произошло в сфере транспорта и связи — с 8 до 9 процентов, в строительстве — с 6 до 7 процентов. Неизменным по сравнению с 2010 годом осталось участие малого бизнеса в промышленности — 6 процентов, а также в сфере предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг — 9 процентов.

— Субъектами малого и среднего предпринимательства в 2015 году использовано почти 7 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Это примерно в 1,6 раза больше, чем при обследовании за 2010 год, — добавила Елена Маничева.

Предварительные итоги сплошного наблюдения по регионам Российской Федерации размещены в сети Интернет на сайте Росстата (http://gks.ru), по Мурманской области — на сайте Мурманскстата (http://murmanskstat.gks.ru). Окончательные данные будут опубликованы на официальном сайте Росстата до 1 июля 2017 года.