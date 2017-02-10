ЕЖКВ зафиксировали.

Изменения в порядок и правила предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан утвердило сегодня на своем очередном заседании правительство области.

— Мы продолжаем работу по реализации адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки. В области таких 59, из них 10 реализуются по адресному принципу. Нынешний вопрос касается, в частности, предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. С января в соответствии с законом ЕЖКВ выплачивается в фиксированном размере. Поэтому сегодня мы выносим на заседание два постановления, которые регулируют правила ее предоставления. Они касаются деталей, — отметил, беседуя с прессой перед началом заседания, докладчик, министр социального развития региона Сергей Мякишев.

Самая многочисленная категория получателей ЕЖКВ — ветераны труда. Их у нас более 93 тысяч человек. Фиксированная выплата им составит 1550 рублей. На эти цели в бюджете нынешнего года запланировано без малого 2 миллиарда рублей. Прошлогодняя сумма равнялась более чем 1,7 миллиарда.

Рассмотрело правительство и результаты выполнения в 2016 году плана-графика мероприятий, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства. Как сообщила и.о. министра строительства и территориального развития региона Елена Абраменко, мероприятий в плане 26 штук. В прошлом году исполнены они на 96,2 процента. А с учетом федерального и внебюджетного источников финансирования — на 97,4 процента. Причина неисполнения отдельных показателей банальна — недобросовестные подрядчики. Но претензионная работа ведется. В 2016 году через суд взыскано 6,6 миллиона рублей.

По предложению губернатора Марины Ковтун, ведущей заседание, Елена Абраменко остановилась отдельно на ситуации с ремонтом областного драматического театра. Сложностей там хватает. Поэтому, как отметила глава региона, ситуация станет предметом отдельного серьезного разговора.

О социально-экономическом положении в ЗАТО Североморск доложила глава администрации муниципального образования Ирина Норина. В своем выступлении она отметила положительную динамику показателей в течение прошлого года. Так, объем промышленного производства за 10 месяцев 2016 года увеличился более чем на 5 процентов. По доходам бюджет Североморска за 2016 год исполнен на 100,9 процента. В том числе по собственным доходам исполнение составило 102,5 процента, то есть сверх уточненного плана в бюджет поступило 27,5 миллиона.

— В целях стабилизации финансово-бюджетной ситуации администрацией принимаются меры по оптимизации расходной части бюджета и направлению экономии на решение срочных проблем. Так, за счет средств местного бюджета ведется строительство детского сада на 220 мест в поселке Североморск-3, проведена реконструкция помещения под многофункциональный центр, — сообщила Ирина Норина.

Администрация, отметила она, активно проводит линию на увеличение доли собственных доходов в бюджете муниципалитета. И главный резерв для этого — малый и средний бизнес. Уже сейчас в этом секторе экономики занято более 9 процентов трудоспособного населения ЗАТО. В частности, развивается участие предпринимателей в сфере социальных услуг. Напомним, Североморск — крупнейшее ЗАТО в нашем регионе, где проживает почти 60 тысяч человек.

О результатах работы своего ведомства отчиталась правительству министр экономического развития региона Елена Тихонова. В основе бюджетирования сейчас, как известно, лежит программно-целевой принцип. Минэкономразвития активно занимается совершенствованием методологии разработки госпрограмм Мурманской области.

Еще одним важным базовым звеном стратегического планирования является прогнозирование социально-экономического развития региона. Разработанные министерством прогнозы продемонстрировали высокую точность. В 2016 году, напомнила Елена Тихонова, мы вошли в ТОП-20 регионов с наилучшими результатами социально-экономического развития территорий за 2015 год и получили грант в сумме 217,7 миллиона рублей.

Минэкономразвития также координирует выполнение в регионе майских указов Президента, содействует социально-экономическому развитию муниципальных образований края, оценивает эффективность налоговых льгот, которые регион предоставляет бизнесу. Елена Тихонова отметила и подвижки в вопросе обеспечения доступа товаров местных производителей на прилавки торговых сетей.

Ключевым бизнес-событием прошлого года, по мнению министра, стала V юбилейная Мурманская международная деловая неделя. В ее мероприятиях приняли участие порядка 4 тысяч человек из 21 региона России и 14 зарубежных стран.

С докладом о развитии в регионе выставочной деятельности на заседании выступил председатель областного комитета по культуре и искусству Сергей Ершов.

— Указом Президента России № 597 от 7 мая 2012 года перед субъектами РФ поставлена задача увеличить к 2018 году в сравнении с базовыми показателями 2012 года количество выставочных проектов ровно в два раза, — сообщил он журналистам до начала заседания. — Мы к решению этой задачи подошли комплексно, с привлечением как областных и муниципальных музеев, а их у нас 2 и 10 соответственно, так и ведущих музеев страны, а также частных коллекционеров. Была разработана дорожная карта, согласно которой к 2018 году число таких проектов должно достичь у нас 609, что составляет 206 процентов. Разработан план выездных выставок. За 2013 и 2014 годы я уже в свое время отчитывался правительству. А в 2015-2016 годах только областным краеведческим музеем было организовано 77 выездных выставок. В областном художественном музее проходили выставки из коллекций Государственного Исторического музея, Третьяковской галереи, Русского музея, Музея современной истории России и так далее.

Уже сейчас, как отметил Сергей Ершов, поставленная Президентом задача по удвоению числа выставок фактически выполнена. Но столь важная работа по приобщению населения к культуре и искусству, конечно же, будет продолжена. Тем более что северяне весьма активно посещают подобные мероприятия.