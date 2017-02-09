Без ответа не оставили.

В прошлом году Мурманская таможня, сообщает пресс-служба ведомства, оказала гражданам 117 информационных и консультационных госуслуг. В том числе юридическим лицам — 14, физическим — 103. Граждан в основном интересовал порядок ввоза товаров и автомашин для личного пользования.

С письменными заявлениями в таможню обратились 145 граждан. При этом 25 из них воспользовались электронной почтой. Остальные предпочли бумагу, доставив ее по назначению с помощью Почты России, либо через ящики для обращений граждан. На личный прием к руководству таможни пришли 15 человек.

Основными темами обращений стали запросы о разъяснении порядка ввоза и таможенного оформления товаров и транспортных средств для личного пользования, пересылки товаров в международных почтовых отправлениях, порядка ввоза в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) для личного пользования продукции животного и растительного происхождения, а также товаров народного потребления.

Как отметили в правовом отделе Мурманской таможни, в прошлом году проведено довольно много консультаций, связанных с порядком ввоза автотранспорта физическими лицами, въезжающими на территорию России на постоянное место жительства в статусе беженцев, вынужденных переселенцев, в том числе — участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Помимо этого, граждане обращались за разрешениями на утилизацию и отчуждение автотранспорта, за предоставлением копий документов, а также за получением кадровых и финансовых справок.

В прошлом году в таможню поступило 5 жалоб физических и юридических лиц на решения и действия таможенного органа и (или) его должностных лиц. В результате проведенных проверок по четырем жалобам решения и действия Мурманской таможни признаны правомерными, в рассмотрении одной жалобы по существу было отказано в связи с не подтверждением полномочий лица на ее подачу.

Кстати, сообщений или заявлений о фактах коррупции в таможне ни на один из предлагаемых гражданам ресурсов — электронный почтовый ящик, «телефон доверия», ящики для обращений — в течение прошлого года не поступало.

В рамках работы Мурманской таможни по защите государственных интересов в судебных инстанциях разного уровня в течение прошлого года рассмотрено 56 судебных дел, по 36 из которых решения приняты в пользу таможенного органа.

Напомним, обратиться в Мурманскую таможню с заявлением, сообщением или жалобой можно в письменной форме по почте, через ящики для обращений, по электронной почте, по «телефону доверия» +7 (8152) 23-70-20.

Личный прием руководство таможни ведет по графику в управлении на улице Горького, дом 15 или в приемной Президента РФ в Мурманской области.