Опасный китобой со дна залива.

Более сотни затонувших объектов обнаружено в ходе комплексного обследования Кольского залива. О первых результатах реализации проекта по его очистке доложила на прошедшем сегодня заседании правительства области министр природных ресурсов и экологии региона Эльвира Макарова.

Основным фактором, сообщила она, негативно влияющим на состояние морской среды, являются несанкционированные свалки судов и металлоконструкций, образованные в 80-90-х годах. При поддержке Минприроды России проект по очистке Кольского залива вошел в состав комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности. Объем выделенных из федерального бюджета средств составил 50 миллионов рублей. А исполнителем мероприятия стало входящее в состав госкорпорации «Росатом» ФГУП «РосРАО».

— Уже проделана серьезная работа. Обнаружены затопленные объекты, представляющие экологическую и навигационную опасность. Их более ста. В этом году будем поднимать свалку металлоконструкций в районе населенного пункта Ретинское. Проект в настоящее проходит процедуру государственной экологической экспертизы. Этим мы положим начало очистки Кольского залива от затонувших объектов, — сообщила прессе министр.

— Весь проект разбит на четыре этапа, — добавил руководитель проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «РосРАО» Владимир Хандобин. — Первые два мы завершили в прошлом году. Выполнено комплексное обследование Кольского залива, обнаружены 102 объекта (52 на акватории и 50 вдоль побережья). В этом году предстоит большая работа по определению их собственников. Наиболее опасный с точки зрения экологии объект — затонувшее в 1993 году китобойное судно «Териберка», на борту которого по непроверенным пока данным находится порядка 50 тонн топлива.

— Впервые в истории такая масштабная работа начала проводиться комплексно. Проект сегодня находится только в начале реализации, но мы будем продолжать эту серьезную работу, которая, возможно, продлится более десяти лет, — подчеркнула ведущая заседание губернатор Марина Ковтун.

Председатель областного комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова проинформировала правительство о создании центров тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО.

Региональный центр был создан в 2015 году. Для подготовки специалистов на местном уровне в 2016 году прошли обучение 99 представителей муниципалитетов. В настоящее время в регионе создано 16 муниципальных центров тестирования ГТО. Девять из них уже работают. Остальные семь должны открыться в феврале-марте. Одними из первых, как отметила Наумова, такие центры появились в Полярных Зорях, Оленегорске и Кольском районе.

Светлана Наумова также отчиталась о преобразовании муниципальных спортивных школ области в организации спортивной подготовки. Подведомственные областному спорткомитету учреждения уже преобразованы в спортивные школы олимпийского резерва и в полном объеме приступили к реализации программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами. В течение 2017 года в Мурманской области будет преобразовано в организации нового типа еще 19 детско-юношеских спортивных школ. Общая численность занимающихся по программам спортивной подготовки составит около шести тысяч человек.

О результатах деятельности его ведомства доложил правительству министр юстиции Мурманской области Василий Плевако. Как и в предыдущие годы, сообщил он, министерство обеспечило своевременность подписания, регистрации и опубликования всех региональных законов, принятых областной думой. В отчетном периоде принято 267 законов, 179 из которых были внесены в региональное законодательное собрание губернатором.

В рамках плана основных мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 годы министерством реализован комплекс мероприятий. Результаты проведенного социологического исследования свидетельствуют о положительной динамике показателей в этой сфере.

С 2013 года в области функционирует государственная система бесплатной юридической помощи. В 2015 году в рамках этой системы органами власти региона, государственными областными учреждениями и адвокатами, финансируемыми за счет средств областного бюджета, бесплатная помощь была оказана в 147 283 случаях, что почти на четверть выше показателя 2014 года.

— Итоги 2016 года будут подведены по данным ежегодного мониторинга, но уже сейчас можно заявить о превышении показателя прошлого года более чем на 20 процентов. Такая динамика роста свидетельствует о доверии граждан к данному институту, — сообщил Василий Плевако.