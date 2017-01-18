Нарушение выявит обследование.

С 2015 года благодаря изменениям, внесенным в Земельный кодекс, у государственных инспекторов Росреестра по использованию и охране земель появился эффективный инструмент государственного земельного надзора. Речь идет об административном обследовании объектов земельных отношений — проще говоря, сформированных земельных участков и их частей.

Активно новый инструмент стал использоваться со второй половины 2015 года. В соответствии с законом под административным обследованием объекта земельных отношений понимается исследование его состояния и способов его использования на основании сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, открытых и общедоступных информационных ресурсах, архивных фондах. А также информации, полученной в ходе осуществления государственного мониторинга земель, документов, подготовленных в результате проведения землеустройства, информации, полученной дистанционными (дистанционное зондирование, включая аэрокосмическую съемку и аэрофотосъемку, почвенные, агрохимические, фитосанитарные, эколого-токсикологические обследования) и другими методами.

Скажем, земельные участок выделен под индивидуальное жилищное строительство, а на нем построен магазин. Это при том, что в правоустанавливающих документах четко прописано разрешенное использование этого участка. Впрочем, подобное нецелевое использование, как сообщили в управлении Росреестра по Мурманской области, для нашего региона не очень характерно.

— Типичное нарушение у нас, когда на земельном участке расположен объект недвижимости, на который зарегистрировано право собственности, а вот право на земельный участок никак не оформлено. То есть гражданин не платит ни арендную плату за землю, ни земельный налог, так как формально у него нет ни права собственности на этот участок, ни договора аренды, — рассказала и.о. начальника отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Мурманской области Татьяна Швейцер. — Подобных случаев достаточно много. При этом граждане ссылаются на то, что им никто не говорил о необходимости соответствующего оформления права на землю. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение

Однако вернемся к процедуре административного обследования. Ее суть заключается в том, что уполномоченные должностные лица самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласований исследуют состояние и способы использования объекта земельных отношений на основании информации из всех доступных легальных источников.

Следует особо отметить, что административное обследование проводится без взаимодействия с правообладателями объектов земельных отношений и доступа должностных лиц на обследуемые объекты. И это немаловажно, так как зачастую именно невозможность надлежащим образом уведомить правообладатели либо его отсутствие могло бы препятствовать работе земельных инспекторов.

На практике это может выглядеть так: земельный инспектор, изучая открытые источники информации, обнаруживает факт нецелевого использования земельного участка либо признаки иного нарушения. На основании данных кадастра недвижимости, публичной кадастровой карты, правил землепользования и застройки, единого государственного реестра прав инспектор устанавливает юридические обстоятельства и составляет акт административного обследования.

При этом у лиц, которые используют земельные участки, не должно быть никаких опасений по поводу нарушения их собственных прав в ходе административного обследования, так как вся процедура его проведения четко прописана на законодательном уровне.

Для уточнения возможных нарушений может быть организована внеплановая проверка.

— По ее результатам, если нарушения установлены, например, зафиксировано использование гражданином земельного участка в отсутствие прав на него, мы выдаем предписание с указанием срока устранения выявленного нарушения земельного законодательства. В отношении гражданина возбуждается дело об административном правонарушении (составляется протокол). По результатам его рассмотрения нарушитель привлекается к административной ответственности в виде штрафа, который для граждан составляет от одного до полутора процентов от кадастровой стоимости земельного участка, но при этом не может быть менее пяти тысяч рублей, — уточнила Татьяна Швейцер.