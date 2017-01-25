Казна стала полнее.

Более 79 миллиардов рублей налоговых платежей перечислили в прошлом году в консолидированный бюджет Российской Федерации налогоплательщики Мурманской области. Это почти на 16,6 миллиарда больше поступлений 2015 года. Обеспечен рост поступлений во все уровни бюджетной системы страны.

Положительная динамика, сообщает пресс-служба управления ФНС России по Мурманской области, сохранилась по всем основным налогам. Так, поступления налога на добавленную стоимость выросли в 1,7 раза. Рост в 21 процент дал налог на совокупный доход, сумма которого превысила 3 миллиарда рублей. Налога на доходы физических лиц собрано больше на 8 процентов. В результате улучшения финансовых показателей деятельности ряда организаций области высокие темпы роста достигнуты также по налогу на прибыль — 146 процентов, что составило без малого 28 миллиардов рублей.

Основная часть собранных налогов — 76 процентов осталась на территории региона, в федеральный бюджет соответственно перечислено 24 процента.

В консолидированный бюджет Мурманской области за 2016 год поступило 60 миллиардов 478 миллионов рублей, что на 7 миллиардов 437 миллионов больше, чем годом ранее.

Определяющими налогами для бюджетной системы региона стали: налог на доходы физических лиц — почти 28 миллиардов рублей (46 процентов всех поступлений), налог на прибыль организаций — свыше 22 миллиардов (37 процентов), налог на имущество организаций — более 4 миллиардов (7 процентов) и налоги на совокупный доход — 3 миллиарда (5 процентов). Их суммарная доля в региональном бюджете составляет 95 процентов.

Доходы областного бюджета за счет налоговых поступлений по итогам 2016 года составили 48 миллиардов 149 миллионов рублей, что на 15 процентов выше уровня поступлений в 2015 году.

Объем налоговых поступлений в местные бюджеты составил свыше 13 миллиардов рублей, что на 11 процентов выше прошлогоднего показателя. В частности, поступления налогов на имущество выросли на 3 процента, в том числе с физических лиц — на 8 процентов, и составили 710 миллионов рублей.

Уплата налогов — обязанность граждан и компаний. Однако насколько комфортно им это делать в нашем регионе? Выразить свое мнение и оценить организацию работы налоговой службы Кольского края можно с помощью интерактивного сервиса сайта ФНС России (www.nalog.ru) «Анкетирование». В 2016 году этой возможностью воспользовались около тысячи человек, абсолютное большинство которых дали работе инспекций положительную оценку.

Обращения респондентов — физических лиц в налоговые органы чаще всего были связаны с представлением налоговой отчетности, юридические лица приходили с целью получения справок и иных документов, а индивидуальные предприниматели в основном обращались по вопросам, связанным с регистрацией бизнеса.

Сочли комфортным место оказания услуг 99 процентов респондентов. Отсутствие очередей в инспекциях отметили 77 процентов анкетируемых, в остальных случаях время ожидания составляло не более 15 минут. 71 процент из числа опрошенных отметили, что уже успели воспользоваться услугами и сервисами, которые оказывает ФНС России в электронном виде, а 23 процента планируют это сделать. При этом 98 процентов остались удовлетворены качеством предоставляемых услуг.