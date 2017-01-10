Ездоков поубавилось.

Мурманская таможня подвела итоги новогодних каникул. За период с 30 декабря прошлого года по 08 января, как сообщает пресс-служба ведомства, в пограничных автомобильных пунктах пропуска Салла, Лотта и Борисоглебск через границу проследовало 18633 граждан (в прошлом году – 19520) и – 7033 единиц автотранспорта (в прошлом году – 7397).

В МАПП Салла за период с 30 декабря прошлого года по 08 января наступившего года на въезд-выезд проследовало 7123 граждан (в прошлом году – 7743) и 2905 единиц автотранспорта (в прошлом году – 3205). На этом участке границы 30-31 декабря, 2 и 3 января более загружены были полосы выезда из РФ, а в период с 4 по 8 – полосы въезда в РФ.

В МАПП Борисоглебск за тот же период новогодних каникул российско-норвежскую границу пересекли 7582 граждан (в прошлом году – 7792) и 2766 единиц автотранспорта (в прошлом году — 2750). На этом участке границы 30 декабря отмечен интенсивный пассажиропоток как в сторону выезда из РФ, так и в сторону въезда в РФ. 2 января в МАПП Борисоглебск более загруженным было направление выезда из РФ, в остальные дни новогодних каникул отмечена повышенная загруженность обоих направлений с постепенным снижением интенсивности пассажиропотоков. Максимальная в период новогодних каникул загруженность пассажирского направления и полос движения легкового автотранспорта в МАПП Борисоглебск зафиксирована 4, 5 и 6 января.

Минимальные пассажиропотоки в МАПП Салла и МАПП Борисоглебск отмечены только 01 января, через границу на въезд-выезд проследовало 110 человек и 119 человек соответственно. В МАПП Лотта российско-финляндскую границу в обоих направлениях в праздничные дни пересекли 3928 граждан (в прошлом году – 3985) и 1362 единиц автотранспорта (в прошлом году – 1442). На этом участке границы 30 декабря, 2 и 3 января более загружены были полосы выезда из РФ, а с 5 по 8 января – полосы въезда в РФ.

Минимальный пассажиропоток в МАПП Лотта отмечен 31 декабря и 1 января, через границу проследовало 165 граждан и 89 граждан соответственно