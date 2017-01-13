Были моно станут поли?

319 населенных пунктов России признаны моногородами. 7 из них расположены в Мурманской области. Возможности диверсификации их экономики обсудили вчера в правительстве региона.

— В прошлом году при президенте России создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Выбраны 11 направлений, одно из которых — «Моногорода». При этом одним из ключевых мероприятий является реализация программ повышения качества среды. Мурманская область активно включилась в эту работу. Мы очень заинтересованы в том, чтобы жизнь в наших моногородах улучшалась. В конце прошлого года мы предварительно уже рассмотрели все программы, которые были разработаны нашими муниципальными образованиями, являющимися моногородами, — сообщил прессе перед началом совещания заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий.

На совещании, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, с руководством муниципалитетов обсудили, как они учли замечания.

Программы повышения качества среды моногородов предусматривают пять основных направлений — пять шагов благоустройства: благоустройство общественного пространства, создание возможностей для досуга молодежи, восстановление и обновление городских достопримечательностей, обновление или создание объектов социальной инфраструктуры, активацию заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий.

Все эти мероприятия должны быть обеспечены финансово. В ходе совещания муниципальным властям еще раз разъяснили, как подавать заявку на софинансирование из областного бюджета того или иного мероприятия.

— Мы хотим, чтобы программы были результативными и успешными. Поэтому будем объяснять, рассказывать, показывать и добиваться того, чтобы все запланированные в них мероприятия не были пустыми и были выполнены, — отметил Григорий Стратий.

Сроки очень сжатые — программы должны быть реализованы до марта 2018 года. Но, как подчеркнул вице-губернатор, задачи стоят достаточно понятные: уменьшить зависимость от градообразующих предприятий, создать новые рабочие места, повысить инвестиционную привлекательность и улучшить городскую среду моногородов.

— Эту работу мы ведем постоянно. В правительстве Мурманской области создана рабочая группа по вопросам развития моногородов. Один из результатов совместной работы с муниципалитетами — одобренная заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городе Кировск. То есть тут Кировск оказался впереди. А в благоустройстве, например, я хотел бы отметить Ковдор. Вместе с компанией «ЕвроХим» муниципалитет разработал мастер-план по улучшению городской среды. — сказал Григорий Стратий.

Проекты муниципальных программ должны быть вынесены на общественное обсуждение. Завершить работу по их формированию планируется до марта.