Без хозяина — разруха.

Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с членами объединенного Общественного совета при Государственной жилищной инспекции, комитете по тарифному регулированию и минстрое Мурманской области.

— Жилищно-коммунальные неурядицы остаются среди наиболее острых проблем, волнующих наших граждан. Это показывают многочисленные опросы населения. Да и в моей электронной почте всегда на первом месте жалобы на перебои с водоснабжением, отоплением, текущие кровли, неубранные дворы и тому подобные бытовые беды. При этом людям безразлично, как распределены полномочия, где чья зона ответственности, и мы все — и муниципальные, и региональные власти, должны это понимать, — сказала глава региона.

Контролеров в этой сфере, как отметила она, много. При этом основная причина плохого состояния жилфонда — отсутствие чувства хозяина у граждан.

— Без изменения отношения людей к своей собственности невозможно достичь положительных изменений в сфере ЖКХ. Требуется кропотливая работа, чтобы каждый житель стал реальным хозяином своего дома. Такая работа в Мурманской области ведется постоянно. В частности, в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» к просвещению граждан привлекаются средства массовой информации, серьезные усилия по информированию жителей прилагают органы власти. Это направление нельзя ослаблять, и оно должно оставаться приоритетным в деятельности объединенного Общественного совета. Власть нуждается в активных общественниках, - подчеркнула Марина Ковтун.

Нынешний состав объединенного Общественного совета, как сообщил его председатель Денис Яковенко, сформирован в минувшем октябре. В него вошли представители общественных и саморегулируемых организаций, специалисты ресурсоснабжающих и иных компаний. Пока проведено одно заседание.

Совет предыдущего, первого созыва работал с мая 2014 года. На девяти заседаниях он рассмотрел множество важных вопросов. Они касались качества водоснабжения, размера платы за технологическое подключение к сетям, капитального ремонта многоквартирных домов, признания ветхого жилфонда аварийным и так далее. В текущем году, как отметил Денис Яковенко, совет в своем обновленном составе намерен сосредоточиться на общественном контроле.

— Кто же тогда будет заниматься сутью проблем? — поинтересовалась губернатор. — Нет, тут надо найти золотую середину.

Впрочем, сомнений в том, что совет продолжит заниматься решением насущных, ежедневных проблем, никто не сомневается. Часть из них была обозначена уже в ходе встречи. Речь, в частности, шла о кадровом составе управляющих организаций и необходимости ужесточения требований к их лицензированию, а также жилфонде ЗАТО, куда «управляшки» идут неохотно.

Но на местах порой в дефиците оказываются не только коммунальные управленцы, но и, к сожалению, сами общественники. Тему их нехватки в муниципальных образованиях затронул заместитель губернатора Евгений Никора, также принявший участие в рабочей встрече.

Подводя итоги состоявшегося разговора, губернатор Марина Ковтун отметила, что считает такие встречи очень полезными.

— Взаимодействие общественности и власти может дать стабильный положительный результат в решении многолетних проблем. Мы обязательно продолжим регулярно встречаться, — подчеркнула она.