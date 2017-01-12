40 врачей на 19 тысяч больных.

В Мурманской области наблюдается рост онкологической заболеваемости. Не связано ли это с расположенными у нас ядерно и радиационно опасными объектами? Этот вопрос рассмотрел на своем очередном заседании областной общественный совет по вопросам безопасного использования атомной энергии.

Если брать статистику за последние 13 лет, то изначально наш регион имел значительно более низкий уровень заболеваемости раком, чем в целом по России. В 2012 году мы сравнялись со среднероссийским показателем, и уже четвертый год его превышаем. Говорит ли это о какой-то катастрофе или действии неизвестных факторов?

— Нет, — считает главный врач Мурманского областного онкологического диспансера Дмитрий Коваленко. — Мы оптимизируем работу первичного звена, выявляются те больные, которые раньше не диагностировались. Мы пытаемся помочь людям. Выявляемость на ранней стадии у нас гораздо выше, чем в целом по России. А от этого зависит успех лечения. Также прослеживается четкая тенденция снижения доли трудоспособного населения, заболевшего раком. Сейчас она составляет всего 33 процента больных (в 2002 году было 41,5 процента). Остальные пациенты — люди старшего поколения. Это говорит о том, что жить люди стали дольше, и мы лечим более пожилых больных.

В регионе зарегистрировано более 19 тысяч онкобольных. Каждый второй живет в Мурманске. В 2008 году больных было около 13 тысяч. Но следует понимать, что так называемый индекс накопления в данном случае — положительный показатель. Он говорит о том, что люди, у которых обнаружили рак, живы.

Теперь о структуре заболеваемости

— Если взять оба пола, — сообщил Дмитрий Коваленко, — то на первом месте окажется рак молочной железы (383 случая за год). С ним мы боремся достаточно успешно. На втором месте — легкие. Что касается рака легких, то каждый способен позаботится о своем здоровье и бросить курить. Курение — серьезнейший фактор, который вызывает генетические изменения в иммунной системе. Оно вносит громадный вклад в причины заболеваемости, более 90 процентов наших больных — курящие люди.

Самой смертоносной локализацией болезни являются рак пищевода, легких и желудка. Половина таких больных умирают в течение первого года после постановки диагноза. Треть больных умирает в течение первого года от рака полости рта, глотки и еще ряда локализаций.

Вообще говоря, показатель смертности от онкологии у нас растет. Он достиг 182 случаев на 100 тысяч населения. Но следует учесть, что в среднем по России он равен 200, а в Северо-Западном Федеральном округе и того выше — 232.

— Это относительный показатель, — уточнил докладчик. — Он не характеризует эффективность работы врачей. Люди преклонного возраста могут умирать от разных причин. Но если был диагностирован рак, то его зачастую и пишут в качестве причины смерти.

Так что, по мнению Коваленко, ничего критического на территории Мурманской области за последние годы не произошло. Однако проблемы имеются. И первая из них — кадровая.

— Что у нас проблематично, так это то, что со всем этим валом справляются всего 40 онкологов на всю область, — сообщил он. — Не буду скрывать, что персонала не хватает. Впрочем, проблемы с кадрами имеются не только в онкологии, а во всех узких медицинских специальностях — учиться долго, зарплата не очень велика, поэтому заманить на Север людей достаточно тяжело.

Вторая проблема — весьма старая аппаратная база отделения радиологии.

— Самый современный аппарат, который у нас есть, 2005 года выпуска, — продолжил Дмитрий Коваленко. — Второй аппарат — 1984 года. Есть даже аппарат семидесятых годов. Мы его бережем на всякий случай. В настоящее время совместно с правительством области создана рабочая группа по развитию нашей службы. Мы просим, чтобы нас оснастили, как положено по 915-приказу Минздрава, который определяет работу онкологической службы РФ, медицинскими линейными ускорителями, которые не имеют радиоактивного источника и которые не надо перезаряжать. Мы просим две установки. Цена вопроса порядка 500-600 миллионов рублей. Мы работаем над тем, чтобы в этом году сделать хотя бы проектно-сметную документацию.

— С 2003 года есть ли у нас хотя бы один подтвержденный случай профессионального заболевания раком? — поинтересовался, возвращаясь к основной теме заседания, секретарь общественного совета Сергей Жаворонкин.

— Очень тяжело доказать, какой именно фактор воздействовал, — ответил Дмитрий Коваленко. — Канцерогенов у нас тысячи. Шпроты кушаете? А там тоже есть канцерогены. Подтвержденных случаев того, что человек заболел раком, потому что грузил, например, что-то радиоактивное, у нас нет.

Дмитрий Коваленко.