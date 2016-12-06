Вместо декларации — заявление.

C начала года, как сообщает пресс-служба Мурманской таможни, уже восемь физических лиц использовали так называемый упрощенный порядок декларирования товаров, ввозимых не для личного пользования, с применением декларации в форме заявления. По такому принципу ими оформлено 65 партий товаров.

Как правило, перемещаемые через границу товары, предназначенные не для личного пользования, декларируются в общем порядке с заполнением и подачей в электронном виде товарной декларации. Это требует наличия специальных знаний в этой области или обращения к таможенному представителю.

Однако решение комиссии ЕАЭС от 20 мая 2010 года № 263 предусмотрен порядок и условия, при которых вместо декларации на товары могут быть использованы заявление и транспортные документы.

При этом должны соблюдаться определенные условия. Так, общая стоимость оформляемых товаров не должна превышать эквивалент одной тысячи евро. А их перемещение должно осуществляться одним лицом, за одну поездку, на одном транспортном средстве и (в случае заключения сделки) по одному контракту.

Есть и исключения. К ним, например, относятся квотируемые или лицензируемые товары, взрывоопасные, наркотические, сильнодействующие, психотропные вещества и тому подобное, в отношении которых данный порядок не может быть применен.

Принять решение об упрощенном порядке декларирования может либо сам гражданин, либо таможенный инспектор на границе с учетом характера, количества и частоты перемещения товаров.

Пресс-служба Мурманской таможни также напоминает северянам о необходимости соблюдения сроков временного ввоза транспортных средств. За их нарушение в этом году таможней возбуждены уже четыре дела об административных правонарушениях.

В двух случаях по решению суда автомобили конфискованы. В третьем — назначены штрафные санкции и таможенные платежи, сумма которых составит более трехсот тысяч рублей. По четвертому эпизоду в настоящее время Мурманской таможней передан в суд пакет документов для рассмотрения и вынесения решения.

Напомним, временный ввоз транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве, разрешен иностранным гражданам на срок их временного пребывания на территории Евразийского экономического союза. Таможенные платежи не уплачиваются при условии, что транспортное средство будет вывезено обратно в установленный срок, и не будет передаваться в пользование другим лицам.

Максимальный срок временного ввоза транспорта — один год. После этого владелец должен либо вывезти автомобиль, либо обратиться в таможенный орган за продлением срока временного ввоза.

За нарушение этого срока или при передаче транспортного средства другим лицам без соблюдения условий, установленных законодательством, предусмотрена ответственность в виде штрафа с конфискацией по решению суда.