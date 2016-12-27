Вехи 2016-го…

В этой подборке мы постарались вспомнить наиболее важные события 2016 года для региона — развитие его промышленного потенциала, усиление роли в освоении арктических территорий, прошедшие представительные деловые форумы и подписанные знаковые соглашения. Это именно те моменты, которые объединяют всех северян.

12 января

Суда Мурманского морского пароходства начали участвовать в круглогодичной транзитной транспортировке нефти по Северному морскому пути в Европу. Танкер «Индига» доставил партию нефти в порт Мурманск с Новопортовского месторождения (Ямало-Ненецкий автономный округ). 14 тысяч тонн привезенной нефти отправились на иностранный танкер-отгрузчик. Перевалка происходила на рейдовом перегрузочном комплексе в Кольском заливе.

9 марта

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин провел в Мурманске выездное заседание президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики. В нем приняли участие чиновники федеральных органов исполнительной власти, главы арктических субъектов РФ, представители бизнеса и научных организаций. В повестке дня значились обсуждение проекта новой редакции государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», вопросы формирования единой транспортной инфраструктуры и обеспечения транспортными средствами Арктической зоны страны.

17-18 марта

В Мурманске прошел первый Международный форум по судостроению и безопасности мореплавания «Флот для рыболовства — новый импульс развития». Обсуждаемые вопросы касались взаимоотношений российских рыбаков с отечественными судостроителями.

— Вопрос обновления промыслового флота и мощностей по переработке водных биоресурсов является одним из самых важных в сфере развития рыбохозяйственного комплекса, — подчеркнула, выступая на форуме, губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

6 мая

Из Мурманска в свой первый за последние 10 лет рейс вышел атомный лихтеровоз «Севморпуть». Введенный в строй в 1988 году, он предназначался для транспортировки грузов в лихтерах и контейнерах в отдаленные северные районы. Атомоход способен самостоятельно следовать во льдах толщиной до одного метра. Впрочем, в первые годы эксплуатации «Севморпуть» работал на международных линиях Одесса — Вьетнам — Владивосток и Владивосток — КНДР. С 1992-го по 2006 год судно активно участвовало в перевозках контейнерных и генеральных грузов на арктических трассах в направлении Дудинки. С момента подъема флага и начала работ лихтеровоз прошел свыше 300 тысяч морских миль и перевез более полутора миллионов тонн. C 2007 года он стоял у причальной стенки. Однако в декабре 2013 года было принято решение о восстановлении «Севморпути».

14 мая

Поднят государственный флаг на новом буксире ледового класса «Пур» Росатомфлота, пришвартованном у причала мурманского морвокзала. ФГУП «Атомфлот» выиграл конкурс на оказание портовых услуг порту Сабетта на Ямале. Контракт действует до 2040 года. В числе прочего он предусматривает строительство и использование пяти судов: трех буксиров ледового класса, портового ледокола и ледокольного буксира. «Пур» стал первым из них. Он был построен на верфях ООО «Краншип» в Темрюке. Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на аналогичном буксире «Тамбей» прошла в Мурманске на ФГУП Атомфлот 23 июня.

8-9 июня

В Мурманске состоялось заседание мониторингового комитета программы приграничного сотрудничества «Коларктик». Программа направлена на развитие приграничного сотрудничества регионов Северной Скандинавии и Северо-Запада России. Ее действие охватывает Лапландию в Финляндии, Норботтен в Швеции, Финнмарк, Тромс и Нурдланд в Норвегии, Мурманскую и Архангельскую области, а также Ненецкий автономный округ в России. Участники заседания оценили результаты реализации программы на 2007-2013 годы.

— Программа уникальная, поскольку объединяет восемь регионов четырех стран. Наиболее заметными у нас проектами стали реконструкция автодороги Алакуртти — Салла, которая теперь полностью заасфальтирована, автостоянка центра «Снежная деревня» в Кировске, разного рода туристические центры в Апатитах, Териберке, Кандалакше, а также уникальный мультимедийный образовательный комплекс на атомоходе «Ленин» и лаборатория по анализу образцов нефти в Центре стандартизации и метрологии. Так что мы считаем, что программа реализована весьма успешно, — сообщил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

16 июня

На Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге спущен на воду головной универсальный атомный ледокол «Арктика».

— Это событие означает, что есть твердая воля государства развивать и осваивать арктические территории. И в этом будущем Мурманской области, где базируется атомный ледокольный флот страны, отведено достойное место, — особо подчеркнула значение случившегося для нашего региона губернатор Марина Ковтун.

Универсальные атомные ледоколы (УАЛ) проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 3 метров. Всего по заказу Росатомфлота «Балтийский завод» построит три атомохода нового проекта.

27 июля

Подписано партнерское соглашение между Союзом рыбопромышленников Севера и администрацией Мурманского морского рыбного порта. Новый документ должен пойти на пользу обеим сторонам. Администрация ММРП не просто подготовила проект нового документа, но и учла те замечания и дополнения, которые в ходе обсуждения дали им мурманские рыбопромышленники.

— Мы надеемся, что более оперативной станет теперь выгрузка наших траулеров в порту, и рыбаки смогут избежать досадных простоев, — подчеркнул, комментируя событие, генеральный директор СРпС Василий Никитин.

1 сентября

Нынешнее 1 сентября — стало первым для одного из старейших вузов Мурманской области в новом статусе. Чуть меньше года назад, 13 октября, появился приказ Минобрнауки РФ о переименовании Мурманского государственного гуманитарного университета в Мурманский арктический государственный университет. Предшествовало этому решению обращение губернатора Марины Ковтун к президенту страны, которое нашло у главы государство поддержку. Создание высшего учебного заведения такого масштаба, да еще с участием ученых КНЦ РАН, привлечет в вуз талантливых студентов и даст возможность готовить высококвалифицированных специалистов для работы в Арктике.

4 сентября

После 35-ти дней плавания на яхте «Alter Ego» к Новой Земле и Земле Франца-Иосифа в Мурманск вернулась экспедиция «Открытый Океан: архипелаги Арктики-2016». Экспедиция проведена в рамках проекта Программы развития ООН в России, Глобального экологического фонда и Минприроды РФ «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России». В ходе экспедиции выполнена широкая научная программа по уточнению сведений о животном мире Арктики, задокументировано состояние побережий и их экосистем, выбраны индикаторы и участки для дальнейшего мониторинга. Многие исследования проводились в этих местах впервые, что придает им особую ценность.

18 сентября

В Мурманской области, как и по всей стране, прошли выборы депутатов в Государственную думу. В нашем регионе также выбирали депутатский корпус областной думы. Явка в Мурманской области составила превысила 51 процент. А победу на выборах всех уровней одержала партия «Единая Россия».

4 октября

Мурманск отпраздновал свой столетний юбилей. Весомым подарком для горожан стало завершение реконструкции морского вокзала. В торжественной церемонии открытия обновленных морских ворот города приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Марина Ковтун, заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский и генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко. Здание морвокзала фактически отстроено заново. Проект, разработанный ООО «Терминус» в сотрудничестве с АО «Ленморниипроект», реализован ФГУП «Росморпорт» в кратчайшие сроки. К столетию города также была завершена реконструкция восточно-объездной дороги.

13 октября

Завершена реконструкция автомобильной трассы Кандалакша-Алакуртти-госграница. За три года в проект вложено 429 миллионов рублей. В том числе 226 миллионов — федеральные средства. Остальные поступили из Дорожного фонда Мурманской области. Ширина полотна 10 метров, расчетная скорость движения 80 километров в час. Гарантия сохранности дорожного полотна составляет 8 лет.

10 ноября

Исполнилось сто лет таможенной службе на Мурмане. 10 ноября (28 октября по старому стилю) 1916 года Департамент таможенных сборов Российской империи издал предписание управляющему Архангельской таможней организовать на станции Мурман Александровского уезда таможенный надзор по пропуску через границу грузов для нужд государственной обороны. И уже через две недели, 24 (11) ноября, из Архангельска в Романов-на-Мурмане были откомандированы 28 таможенных служащих. За сложность работы им на 50 процентов повысили зарплату. А управляющим таможенным надзором был назначен коллежский советник Михаил Казимирович Поpембский.

14-18 ноября

Состоялась V Мурманская международная деловая неделя. В ее мероприятиях приняли участие более четырех тысяч человек, представляющие 21 субъект Российской Федерации и 14 зарубежных стран. В рамках недели проведено более 20 значимых мероприятий, которые проходили на различных площадках Мурманска, а также в городе Кировске. Ключевым событием стало обсуждением проекта федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации».

16 ноября

Правительство Мурманской области подписало соглашение о сотрудничестве с туристическим оператором TUI. Свои подписи под документом поставили губернатор Марина Ковтун и генеральный директор «TUI Россия и СНГ» Тарас Демура. TUI Group (Touristik Union International) — немецкая туристическая компания. После слияния в 2014 году с дочерней британской компанией TUI Travel она стала крупнейшей в мире в этом секторе экономики. Ежегодный оборот превышает 20 миллиардов евро. Компания обслуживает более 30 миллионов клиентов в год и работает в 180 странах мира.

7 декабря

Завершен российско-германский проект строительства в Сайда-губе многофункционального комплекса долговременного хранения реакторных отсеков атомных подводных лодок и обращения с радиоактивными отходами. Этот факт констатировали на встрече с губернатором Мариной Ковтун специалисты двух стран. Соглашение с немецкими партнерами о возведенный недалеко от Гаджиева этого объекта было подписано осенью 2003 года.

— Этот масштабный проект — уникальный пример международного сотрудничества в сфере ликвидации советского ядерного наследия. Без помощи Германии его невозможно было реализовать в столь короткие сроки, — отметила Марина Ковтун.

15 декабря

Губернатор Марина Ковтун выступила с докладом «Об итогах 2016 года и основных задачах на 2017 год» перед депутатами областной думы, руководителями исполнительных органов власти региона, территориальных управлений федеральных органов, местного самоуправления, представителями бизнес-структур и общественных организаций.

— Главным достижением уходящего года я считаю то, что нам удалось сохранить в регионе социальную и экономическую стабильность, — отметила Марина Ковтун. — Наша область вошла в топ-20 регионов с наилучшими результатами социально-экономического развития.