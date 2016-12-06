«The Guardian» интересуется…

О развитии судоходства на трассе Северного морского пути и перспективах Мурманской области в целом заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виталий Осин рассказал сегодня, отвечая на вопросы московского корреспондента британской газеты «Гардиан» Шона Уокера.

— Арктическая зона Российской Федерации активно развивается, — подчеркнул заместитель министра, — в том числе и посредством судоходства по Севморпути.

Однако, как считает Осин, СМП в ближайшей перспективе будет для нашей страны не столько трассой для международных транзитных перевозок, сколько путем для поставок различных грузов в наши собственные приарктические регионы.

Рассказал он британскому гостю и о реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла, атомном ледокольном флоте, развитии арктического туризма.

Джона Уокера интересовало, как повлияет на Арктику глобальное потепление, каковы перспективы развития Мурманского порта и продолжится ли отток населения с Севера России.

— Что будет «двигать» регион вперед? – поинтересовался он у Виталия Осина, вернувшись к обсуждению перспектив развития Заполярья.

— Мы не делаем акцент на мононаправленность экономики региона, — ответил заместитель министра.

Затем Виталий Осин уточнил, что в нашей области традиционно развиваются горнорудная и металлургическая отрасли. Большое значение имеет Мурманский торговый порт, через который сейчас идут и добываемые на востоке страны уголь и нефть.

Виталий Осин (слева) и Шон Уокер.