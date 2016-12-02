Тайн стало меньше.

Областная налоговая конференция давно стала привычной площадкой для общения предпринимателей с налоговиками. В нынешнем году она прошла уже в седьмой раз. А ее организаторами, как и прежде, выступили Союз промышленников и предпринимателей региона и управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области.

— Наши конференции уже стали традиционными, и популярность их из года в год растет, — отметил президент областного СПП Сергей Веллер. — Российский союз промышленников и предпринимателей и наш областной Союз плотно работают с органами государственной власти, в том числе и с Федеральной налоговой службой, отстаивая интересы бизнеса. Необходимо, чтобы налоговая политика была понятной и прогнозируемой на длительный период.

— Мы не стоим на месте, и встречи в подобном формате способствуют развитию конструктивного диалога между налоговыми органами и бизнесом, — подчеркнула заместитель руководителя управления ФНС России по Мурманской области Татьяна Русанова.

Ее доклад был посвящен новшествам, произошедшим в налоговом законодательстве за последнее время.

— Законодательство о налогах и сборах Российской Федерации по-прежнему остается динамичным и подверженным регулярным изменениям, которые продиктованы экономической нестабильностью в мире и в стране, — сказала Татьяна Русанова.

При этом, как добавила она, главными задачами государства остаются недопущение увеличение налоговой нагрузки и создание равных условий ведения бизнеса для всех налогоплательщиков. При этом налоговое администрирование становится все более открытым.

Так, с июня вступили в силу в силу изменения в статью 102 части первой Налогового кодекса. Налоговой тайной теперь не считается численность работников, сумма уплаченных налогов и сборов, информация о задолженности и информация о доходах и расходах. Таким образом, проверить надежность и добросовестность контрагента бизнесу станет намного проще.

А с 1 января 2017 года вступают в силу изменения, благодаря которым большее лиц смогут применять упрощенную систему налогообложения. Перейти на УСН смогут те, чей доход за 9 месяцев года, в котором подается уведомление, не превысит 90 миллионов рублей. При этом доход по году в целом не должен превысить 120 миллионов. Сейчас соответствующие лимиты равны 45 и 60 миллионам. Применяться новая норма будет с 1 января 2018 года.

Государство также стремится сконцентрировать сбор бюджетных доходов и контроль за ними в одних руках. В частности, в апреле вступило в силу постановление правительства РФ, которым ФНС переданы полномочия органа валютного контроля. Более тесное межведомственное взаимодействие установлено ведомством с таможенными органами. Его цель — объединение администрирования налоговых и таможенных платежей. И все эти меры, как было отмечено в докладе, уже дают положительные результаты.

А с будущего года ФНС возвращается к администрированию страховых взносов. Объекты и тарифы при этом остаются прежними.

Немалую работу проводят налоговые органы и для создания все более комфортных условий для налогоплательщиков. Так, в настоящее время на сайте ФНС действуют уже 47 онлайн сервисов. Растет и электронный документооборот, внедряются облачные технологии. Все это должно свести к минимуму как необходимость личного прихода налогоплательщика в инспекцию, так и число требуемых налоговыми органами бумаг.

— В 2016 году благодаря введению расширенного электронного декларирования по НДС на 35 процентов по сравнению с 2015 годом сократилось количество документов, запрашиваемых налоговыми органами у налогоплательщиков и их контрагентов, — привела показательный пример Татьяна Русанова.

И работа по сокращению запрашиваемых документов за счет дальнейшего расширения электронного документооборота будет продолжена.

Татьяна Русанова и Сергей Веллер.