Сайда: 13 лет спустя.

Российско-германский проект строительства в Сайда-губе многофункционального комплекса долговременного хранения реакторных отсеков атомных подводных лодок и обращения с радиоактивными отходами завершен. Этот факт констатировали сегодня на встрече с губернатором Мариной Ковтун специалисты двух стран.

— Мы приехали попрощаться, — сказал возглавляющий немецкую делегацию правительственный директор отдела ядерной энергетики Федерального министерства экономики и технологии ФРГ Ханс-Юрген Хинсдорф.

— Этот масштабный проект — уникальный пример международного сотрудничества в сфере ликвидации советского ядерного наследия, — отметила Марина Ковтун. — Без помощи Германии его невозможно было реализовать в столь короткие сроки.

Возведенный недалеко от Гаджиева и находящийся в ведении «СевРАО» (входящий в структуру Росатома Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами) мощный, современный и отвечающий всем требованиям безопасности объект был сдан в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Но комплекс настолько сложный, что окончательная его доработка прошла уже в этом году. И только теперь работы завершены окончательно.

А началось все тринадцать лет назад, когда осенью 2003 года было подписано соглашение с немецкими партнерами. После тщательного анализа для многофункционального комплекса была выбрана площадка в Сайда-губе. Здесь на плаву находились реакторные отсеки значительной доли из 123 выведенных из эксплуатации и утилизированных на Северном бассейне субмарин. Да и судоремонтный завод «Нерпа», где разделывались АПЛ, а потом должны были проходить подготовку к наземному хранению те самые реакторные отсеки, также был неподалеку.

Первоначально совместный проект, в котором участвовали немецкая компания «Энергеверке Норд ГмбХ», НИЦ «Курчатовский институт», Росатом и его подведомственные структуры, осуществлялся в рамках программы утилизации российских субмарин. Впрочем, затем комплекс вышел за рамки утилизации АПЛ.

Первая и вторая очереди комплекса представляют из себя пункт длительного хранения реакторных отсеков (ПДХ РО). На берегу был возведен гидротехнический комплекс с подводной опорой для плавучего дока. Для его сооружения были выбраны мягкие грунты и сделана отсыпка скальной породы глубиной 18 метров. Вытяжные пути плавдока сообщаются переходными мостами с причалом и дальнейшими вытяжными путями, по которым реакторные блоки доставляют на площадку хранения.

Учитывая длительный срок хранения отсеков (около семи десятков лет), в Сайде был построен цех очистки и окраски, чтобы время от времени обновлять антикоррозийное покрытие этих огромных бочек с опасным содержимым. Кроме того, комплекс включает различные вспомогательные здания и сооружения, обеспечивающие снабжение объекта энергией, его физзащиту, а также комфортные условия для работы персонала.

Сначала трехотсечные блоки (собственно реакторный отсек с расположенными с двух сторон поплавками, обеспечивающими его плавучесть) разделывались на «Нерпе». Затем этот вид работ освоили и в Сайде. Трехотсечную конструкцию освобождают от так называемого легкого корпуса и боковых плавучих емкостей. Оставшийся реакторный отсек снизу обшивается дополнительными стальными листами, короб из которых заполняется бетоном. Затем привариваются кильблоки, отсек красится и его устанавливают на площадку длительного хранения.

Третья очередь комплекса — региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов (ЦКДХ РАО). Его размеры и функционал впечатляют. Здесь имеются зоны радиационного контроля и дезактивации, мощное оборудование для резки и кондиционирования (прессования) радиоактивных отходов, а также отсеки для их последующего хранения.

— Немецкое государство инвестировало в этот проект почти 600 миллионов евро, — напомнил господин Хинсдорф. — Но нам не жалко. Потому что деньги потрачены на хорошие цели: ядерное разоружение и очистка территорий от радиоактивных отходов. Мы гордимся этим проектом.

Площадка долговременного хранения реакторных отсеков АПЛ.

Центр кондиционирования и долговременного хранения РАО.