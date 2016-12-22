Пять кило. И только в упаковке!

Близится время новогодних каникул. Многие северяне покидают насиженные места и разъезжаются — кто к далеким теплым морям, кто к европейским соседям. Однако, чтобы не омрачить финал своего отдыха и порадовать близких деликатесами из дальних и ближних стран, необходимо помнить правила ввоза продуктов животного происхождения на территорию Российской Федерации.

В настоящее время, напоминает управление Россельхознадзора по Мурманской области, на территорию Евразийского экономического союза физическое лицо может ввезти для личного пользования без разрешения и ветеринарного сертификата не более 5 килограммов готовой продукции животного происхождения. Есть и дополнительные условия: продукция должна быть в заводской упаковке, а страна-производитель и страна вывоза — благополучным в эпизоотическом отношении.

Следует обратить внимание и на то, что ввоз продукции животного происхождения допускается только через пункты пропуска, в которых организованы пограничные контрольные ветеринарные пункты. В Мурманской области — это МАПП Борисоглебск, аэропорт Мурманск и морской пункт пропуска Мурманск. В международных автомобильных пунктах пропуска Салла и Лотта пограничный ветеринарный контроль не осуществляется.

Сведения об установленных требованиях, предъявляемых к ввозу продукции животного происхождения, размещены также на информационных стендах управления Россельхознадзора, которые расположены в местах пересечения границы.

Необходимую информацию также можно получить в отделе пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте управления по адресу: г. Мурманск, ул. Траловая, д.12А, телефон 68-73-22, а также в подразделении отдела в Печенгском районе: пгт. Никель, ул. Победы, д. 8, телефон 8 (81554) 4-15-65.