Обойдемся без моратория.

Вопросы бюджетной дисциплины и результаты кадастровой оценки объектов недвижимости оказались в центре внимания последнего в уходящем году заседания правительства области. Во вторник его провела губернатор Марина Ковтун.

О мерах по реализации закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов доложила и.о. министра финансов Елена Дягилева. Речь шла об основных правилах расходования бюджетных средств, положениях по предоставлению субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям и межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.

— Бюджетная дисциплина — основная составляющая качественного управления средствами бюджета, залог принятия своевременных и взвешенных решений при управлении средствами, обеспечивающими финансовую устойчивость региона, — подчеркнула Елена Дягилева.

Министр социального развития Сергей Мякишев выступил с докладом по вопросу установления размера денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В 2017 году установленная выплата составит 16 тысяч 130 рублей. Это самый высокий показатель в Северо-Западном федеральном округе. Общий объем денежных средств, необходимый для осуществления выплаты в 2017 году, превышает 588 миллионов рублей.

Правительство также приняло решение в отношении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Его необходимость, как пояснил министр имущественных отношений Олег Мазунов, вызвана тем, что в июле был принят федеральной закон «О государственной кадастровой оценке» (№ 237-ФЗ), полностью меняющий подход к государственному регулированию этих вопросов.

Среди основных новаций — непосредственное осуществление кадастровой оценки объектов недвижимости, включая мероприятия по ее пересмотру, исполнительным органом государственной власти субъекта и подведомственным ему бюджетным учреждением. Иначе говоря, для выполнения этих работ отныне не надо на конкурсной основе привлекать стороннюю организацию. При этом субъекту Российской Федерации предоставлена возможность плавного перехода на оценку по новым правилам в течение трех лет — с 2017 по 2019 год.

В рамках переходного периода был принят еще один федеральный закон (№ 360-ФЗ), который вводил мораторий на пересмотр кадастровой стоимости. До 1 января 2020 года применению подлежала наименьшая кадастровая стоимость объектов, действовавшая в период с 1 января 2014-го по 1 января 2017 года.

— Несмотря на введенный мораторий, работы по актуализации кадастровой стоимости в рамках государственных контрактов, заключенных министерством имущественных отношений Мурманской области в 2016 году до принятия закона № 237-ФЗ, были продолжены. Предварительные результаты были размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки, а также на сайтах регионального правительства, нашего министерства и муниципальных образований, — сообщил докладчик.

Тем временем законодательство продолжало корректироваться. Так, 30 ноября федеральный закон № 401-ФЗ предоставил регионам право самостоятельно принимать решение о введении моратория в рамках 360-го закона. При этом в случае необходимости соответствующее решение должно быть принято субъектом Российской Федерации в срок до 20 декабря.

По итогам анализа, проведенного министерством имущественных отношений, поступления арендных платежей в бюджеты муниципальных образований региона в 2017 году по сравнению с текущим годом увеличатся без учета моратория на 155,33 миллиона рублей, а с учетом — лишь на 24,27 миллиона. Кроме того, областным управлением Федеральной налоговой службы определены суммы земельного налога. В случае применения моратория земельный налог за 2017 год будет на 60 миллионов рублей меньше по сравнению с исчисленным земельным налогом за 2015 год. В целом по Мурманской области общие суммы в консолидированный бюджет по налоговым и неналоговым платежам за землю в 2017 году могут составить с учетом моратория 1 миллиард 245,21 миллиона рублей, без учета — 1 миллиард 719,87 миллиона. Разница, как видим, весьма существенная — почти полмиллиарда рублей.

— Исходя из этого, считаем принятие решения в рамках реализации статьи 19 закона № 360-ФЗ о введении моратория на применение результатов государственной кадастровой оценки, полученных в 2016 году, нецелесообразным, — резюмировал Олег Мазунов.

После обсуждения правительство соответствующее решение и приняло. Моратория не будет. Но органам местного самоуправления рекомендовано при установлении налоговых ставок и регулирующих коэффициентов в целях недопущения резкого увеличения нагрузки на налогоплательщиков и арендаторов земельных участков распределить повышение платежей равномерно в течение пяти лет действия результатов оценки.