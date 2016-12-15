Кто на елочке живет?

Многие знают, что от самовольных вырубок хвойных деревьев лесное хозяйство ежегодно несет немалые потери. Однако не всем известно, что еще одной серьезной причиной уменьшения численности сосен и елей является гибель от карантинных болезней и вредителей, которых люди завозят вместе с новогодними деревьями из других регионов.

С 15 декабря в Мурманской области официально открыты елочные базары. В областном центре постановлением городской администрации для них определены торговые места во всех округах. К Новому году планируется заготовить 759 елей, 200 сосен, 500 килограммов еловых лапок на участках лесничеств региона.

В текущем году, как уже сообщала наша газета, управление Россельхознадзора по Мурманской области провело контрольные карантинные фитосанитарные обследования лесных угодий края с использованием феромонных ловушек для выявления карантинных вредителей — жуков-усачей рода Monochamus. Всего обследовано более 20 тысяч гектаров с применением 101 феромонной ловушки.

В результате проведенных мероприятий, как сообщила государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ и фитосанитарного надзора Ольга Бобрович, на трех участках Кольского лесничества выявлено три экземпляра малого черного елового усача. Установленная численность жуков, конечно, невелика. Поэтому принято решение карантин по этому вредителю не вводить.

На будущий год запланировано повторное обследование на участках, где выявлен усач. Кроме того, Кольскому лесничеству предписано провести ряд мероприятий, направленных на ликвидацию карантинного объекта, — выборочные санитарные рубки, устранение последствий ветровалов.

— Кроме местных растений на елочном базаре можно купить ели и сосны из Карелии, а также Ленинградской, Архангельской и Вологодской областей, — уточнила Ольга Бобрович. — По нашим данным во многих районах этих регионов установлены карантинные фитосанитарные зоны по таким карантинным вредителям, как большой и малый черный еловый усач, черный сосновый усач и другим. И сосны и ели, продаваемые накануне новогодних праздников, могут быть ими поражены.

Следует уточнить, что вредители могут переходить с одного дерева на другое. И одним из путей распространения насекомых являются хвойные деревья, увезенные на дачные участки или выброшенные на улицу после новогодних праздников. Именно поэтому все деревья хвойных пород, которые завозятся на территорию области в эти предновогодние дни, должны пройти карантинный фитосанитарный контроль.

Управление Россельхознадзора напоминает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, которые собираются завозить и продавать новогодние ели и сосны, о необходимости своевременного оформления необходимых фитосанитарных документов. А для этого нужно предъявить свою продукцию специалистам Управления для фитосанитарного контроля.

В целях недопущения к реализации деревьев, не прошедших такой контроль и зараженных карантинными вредителями, госинспекторы Управления будут проводить рейды по всем елочным базарам.

— При покупке новогодней ели или сосны мы рекомендуем тщательно ее осмотреть, — добавила моя собеседница. — У здорового дерева на стволе не должно быть отверстий и других характерных повреждений насекомыми. Растение должно быть пышным и обязательно зеленым.

Со всеми возникшими вопросами можно обратиться в отдел фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по телефону 44-40-65.