Итоги «атомного» года.

Ход работ, связанных с повышением в регионе уровня ядерной и радиационной безопасности, рассмотрел на свое последнем в уходящем году заседании общественный совет по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области.

— В этом году произошло несколько знаковых событий. Решены серьезные задачи, — отметил начальник управления спецпроизводства ФГУП «Атомфлот» Олег Халимуллин.

И первое важное событие заключается в следующем: «Атомфлот» отправил на переработку на спецкомбинат «Маяк» все отработавшее ядерное топливо (ОЯТ), которое вообще можно было отправить. Дело в том, что после выгрузки из атомных ледоколов топливо должно определенное время выдержаться в береговом хранилище. Так вот, на текущий момент на «Атомфлоте» топлива, которое нужно отправить на переработку, не осталось.

Второй важный момент: в этом году предприятием впервые осуществлены вывоз радиоактивных отходов (РАО) и их передача на захоронение национальному оператору. До этого предприятие провело огромную работу по необходимой подготовке находящихся здесь РАО к долговременному хранению и захоронению в сертифицированных контейнерах. Теперь начался процесс вывоза. Показатели этого года — порядка 200 кубов (52 сертифицированных контейнера). В следующем году предполагается увеличение объемов отправки почти в три раза.

— Наконец-то мы начали избавляться от так называемого ядерного наследия СССР, — подчеркнул Олег Халимуллин.

Участвует «Атомфлот» и процессе вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов. Напомню, еще в конце 2014 года утилизирована плавтехбаза (ПТБ) «Володарский». В этом году начался процесс утилизации атомных ледоколов. Первым на «Нерпу» отправилась «Сибирь». Перегон прошел 13 ноября.

Мы уже неоднократно рассказывали своим читателям, что первоначально планировалось разделывать ледоколы на три больших блока. Нос и корма при этом должны были пойти на металлолом. Из центральной части с реакторными отсеками предполагалось сформировать блок-упаковку для отправки на долговременное хранение. Стоимость такого проекта составляла около 1,8 миллиарда рублей. Весь процесс должен был занять четыре года.

Потом был разработан новый подход. Он предполагает поэлементную выгрузку всего реакторного оборудования в блок-упаковку с сохранением корпуса судна. Благо «Сибирь» уже два десятка лет находилась в холодном отстое, и наведенная активность оборудования значительно снизилась.

Подобная схема утилизации обойдется в 2,5 раза дешевле и может быть реализована за два года. Докование не потребуется. Во время всей операции судно будет находиться на плаву. Заранее изготавливается блок-упаковка с отсеками для различного оборудования, выгрузка которого пойдет с помощью плав-крана. Ему нужно будет подходить к атомоходу с разных бортов. Чтобы не переставлять судно, «Сибирь» на «Нерпе» пришвартовали к причалу кормой. До конца ноября 2017 года все работы должны быть завершены. И к концу будущего года «Сибирь» будет возвращена на «Атомфлот».

После этого по такой же схеме должны быть утилизированы «Арктика» (2018-2019 годы) и «Россия» (2020-2021 годы), затем дойдет очередь и до «Советского Союза». Судьбу последнего атомохода, если помните, государство долго обдумывало: «на иголки» или восстанавливать. В этом году, уточнил докладчик, принято окончательное решение о выводе атомного богатыря из эксплуатации.

На судоремонтном заводе «Нерпа» продолжается и один из самых серьезных проектов в сфере повышения ядерной и радиационной безопасности — утилизация ПТБ «Лепсе». Судно уже разделено на блоки. Сформирована кормовая блок-упаковка. Сейчас идет формирование носовой, где находится хранилище ОЯТ. Подробнее об этом проекте доложил секретарь общественного совета Сергей Жаворонкин.

Кормовая блок-упаковка, уточнил он, была готова в июле, а в ноябре ее отправили на долговременное хранение в Сайда-губу. К концу будущего года вокруг сформированной носовой блок-упаковки должно быть возведено укрытие, что позволит во 2-3 квартале 2018 года приступить к выгрузке ОЯТ.

О работах, которые в соответствии с федеральной целевой программой ведутся в Гремихе, рассказал главный инженер Северо-западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» Валерий Еременко. Гремиха, напомню, входит в СЗЦ в статусе отделения.

В текущем году там выполнялись три госконтракта. Первый — на сбор и подготовку к временному хранению твердых радиоактивных отходов (ТРО).

— Образование новых отходов практически прекратилось. Мы работали с ТРО, которые были накоплены ранее. В течение года подготовлено к хранению 57 кубических метров, — сообщил Еременко.

Второй госконтракт касался вывоза ТРО в Сайда-губу для переработки и долговременного хранения. С помощью ФГУП «Атомфлот» на теплоходе «Россита» вывезено 186 кубических метров (120 упаковок).

Третий контракт, пожалуй, наиболее важный и сложный. Речь идет о выгрузке ОЯТ из отработавших выемных частей (ОВЧ) атомных подводных лодок и вывозе топлива на «Атомфлот», а затем на спецкомбинат «Маяк» для дальнейшей переработки. Тут есть один нюанс: сейчас в Гремихе ведется разборка активных зон реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. Реакторов подобного типа вообще было изготовлено мало. Соответственно и опыта работы с ними намного меньше, чем в водо-водяными. Этот факт добавляет некоторых сложностей. Хотя, как отметил докладчик, технологии уже отработаны.