Три елки — и на нары!

О любителях незаконно срубить в лесу елочку к Новому году сегодня шла речь на заседании межведомственной комиссии по координации мероприятий, направленных на предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины на территории Мурманской области.

— Раньше мы выявляли до сотни таких лиц. Сейчас — около двух десятков, — сообщил прессе и.о. заместителя министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Аверкиев. — Связано это как с насыщением рынка искусственными елями, так и с убылью населения региона. Часть порубщиков — обеспеченные люди, которым хочется поставить дома красивую и пушистую елку прямо из леса. Другая категория — безработные, которые рубят елки с целью перепродажи.

Наказание за подобное правонарушение, как отметил Аверкиев, весьма серьезное. За одну елку сумма ущерба, который необходимо возместить, составляет порядка трех тысяч рублей. Плюс к этому — административный штраф. А это еще три тысячи. За рубку же трех и более деревьев, наступает уголовная ответственность, предусматривающая в том числе и реальный срок до двух лет.

— А где чаще всего незаконно рубят елки? — поинтересовались журналисты.

— В основном, вокруг Мурманска, — уточнил Дмитрий Аверкиев. — Вдоль дорог на Лотту и Серебрянку, на отворотках с федеральной трассы «Кола» в районе областного центра. Оно и понятно: спрос рождает предложение. А в Мурманске проживает свыше трехсот тысяч человек.

Мера выявления подобных нарушителей очевидна: патрулирование. Его, сообщил Аверкиев, осуществляют как сотрудники охотинспекции регионального минприроды, так и специалисты органов экологического, пожарного и лесного надзора. В преддверии Нового года аккумулируются все силы. Со второй половины декабря территорию области будут объезжать по два-три раза в день. Людей для этого хватает.

Отметим попутно: никаких разумных оправданий для незаконной рубки елок нет. Заготовленные легально деревца, как обычно, поступят в продажу. Они будут как местными, так и завезенными из Новгородской и Архангельской областей, ряда других российских регионов, а также Нидерландов. Так что при желании каждый гражданин сможет обеспечить себе и своей семье праздничное настроение в доме на законных основаниях.