Контроль + модернизация.

Усиление роли муниципального жилищного контроля и обмен опытом эффективного управления в сфере ЖКХ — эти вопросы губернатор Марина Ковтун вынесла на обсуждение состоявшегося в минувший вторник заседания ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».

Ассоциация действует уже десять лет. В нынешнем заседании, как уточнил ее председатель, глава ЗАТО Североморск Александр Абрамов, приняли участие 47 глав и глав администраций муниципальных образований региона.

— В муниципалитетах качество управления растет. У всех есть свои преимущества, и есть, конечно, свои сложности, — отметила Марина Ковтун, общаясь с журналистами перед началом заседания. — Бывая в муниципальных образованиях, я не только вижу проблемы, с которыми они сталкиваются и которые мы совместно решаем, но и знакомлюсь с лучшими практиками. И мне кажется, что площадка ассоциации очень подходит для того, чтобы этот опыт распространить на другие муниципалитеты.

Актуальность обсуждения механизмов и перспектив повышения эффективности работы органов муниципального жилищного контроля, по мнению главы региона, продиктована не уменьшающимся числом обращений граждан, связанных с плохим качеством оказываемых коммунальных услуг и работой управляющих компаний.

— Письма с жалобами на качество услуг ЖКХ и работу управляющих компаний по-прежнему занимают первое место в числе обращений граждан и ко мне, и в правительство Мурманской области. Несмотря на усиленную работу региональной Государственной жилищной инспекции, поток жалоб на качество коммунальных услуг продолжает расти. Это говорит о том, что муниципальный жилищный контроль пока не стал действенным инструментом для решения вопросов на местах, — сказала Марина Ковтун.

При этом именно система муниципального жилищного контроля позволяет обеспечить наиболее оперативный надзор за деятельностью организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

Свое видение вопроса представила на заседании начальник ГЖИ Мурманской области Алена Кузнецова. Муниципальный жилконтроль, подтвердила она, ближе к населению, он более оперативен и мобилен, чем ГЖИ. И объемы проводимой в муниципалитетах работы из года в год нарастают. Так, в текущем году в ГЖИ поступили материалы 453-х проверок. В лидерах значатся Мурманск (385 материалов) и Апатиты (28). Материалы также поступали из Кировска, Полярных Зорь и Ковдорского района.

— Там, где руководитель муниципального образования держит эту работу на личном контроле, она решается, — прокомментировала ситуацию губернатор.

Другие муниципалитеты в этом вопросе пока отстают. По итогам обсуждения органам местного самоуправления было рекомендовано усилить работу муниципального жилищного контроля на своих территориях.

С успешным опытом управления коммунальным предприятием по рекомендации губернатора представители органов местного самоуправления познакомились на примере работы МУП «Североморскводоканал». Как сообщил директор предприятия Александр Каменев, работа началась с обследования состояния сетей и насосных станций. Как и можно было предположить, они требовали серьезного обновления. И за счет различных финансовых инструментов, включая, естественно, и кредиты, расходы на модернизацию были увеличены.

Результаты не заставили себя ждать. Благодаря грамотному управлению муниципальное предприятие не только провело серьезную модернизацию объектов инфраструктуры, но и внедрило энергосберегающие технологии, механизм энергосервисного контракта в области энергоучета и автоматизированную систему сбора, передачи и обработки данных с общедомовых приборов учета потребления ресурсов. Эти меры, в том числе, позволили экономить ежегодно более полутора миллионов киловатт электроэнергии.

— Этот уникальный опыт можно взять на вооружение и другим муниципальным предприятиям, — подчеркнула Марина Ковтун.

На прошедшем заседании ассоциация также рассмотрела ряд других вопросов.